Die Zukunft fährt autonom – dank Rohstoffen

Am Rande der Automesse IAA in München hat ein Bündnis erklärt, aus München eine Modellregion für autonomes Fahren zu machen.

Das Bündnis besteht aus mehr als 50 Vertreter aus Politik und Industrie. 5000 selbstfahrende Busse und 20.000 autonome Shuttles sollen bis 2045 den öffentlichen Nahverkehr im Raum München bevölkern. Und auch Waren sollen fahrerlos befördert werden. Das autonome Fahren entwickelt sich nicht so schnell, wie vor Jahren noch gedacht wurde, aber es wird daran geforscht und gearbeitet. Das Erreichen von Level 5, das wäre die höchste Stufe autonomer Mobilität (fahrerlos, auf jeder Straße, ohne menschliche Hilfe), wird noch Zeit in Anspruch nehmen. In den USA ist in einigen Testgebieten Level 4 bereits erreicht. In einem räumlich begrenzten Bereich können dort autonome Shuttles geordert werden. Auch wenn man auf die Robotaxis noch warten muss, die Elektrofahrzeuge setzen sich zusehends durch, das steht fest. Damit wird die Nachfrage nach Batterien für E-Fahrzeuge und für Speicherbatterien und damit nach den darin verbauten Rohstoffen weiter zunehmen.

Und auch die Industrie will auf CO2-neutrale Arbeitsweise umstellen. Lithium, Nickel, Kobalt oder Kupfer gehören zur Umstellung auf umweltfreundliche Technologien dazu. Dazu kommt der Ausbau von Windkraft, Photovoltaik sowie der Ausbau der Stromnetze. Zwar sind die Rohstoffe global in ausreichender Menge vorhanden, aber Lieferengpässe sind immer möglich. Eine starke Marktkonzentration und Importabhängigkeiten bestehen. Nickel beispielsweise wird nicht nur für die Lithium-Ionen-Batterien gebraucht, sondern auch in der Edelstahlindustrie als wichtiges Legierungselement. Es sorgt dort für Korrosionsbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit und Hitzebeständigkeit.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben.

Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Quellen: Oberbayerisches Volksblatt vom 11.09.2025

https://beschaffung-aktuell.industrie.de/rohstoffe/explodierende-nachfrage-nach-kritischen-rohstoffen/

