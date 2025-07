Die Welt dreht sich immer schneller, auch dank den Rohstoffen

Nicht nur die künstliche Intelligenz, auch Robotik oder die Elektromobilität machen Fortschritte.

Gerade hat ein Elektroauto mit einer Ladung die Rekordstrecke von 1205 Kilometern geschafft. Die Fahrt von Sankt Moritz in der Schweiz bis nach München war damit einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde wert. Weltweit das erste Mal wird nun versucht auf einer Plattform im Meer aus Windenergie direkt Wasserstoff zu erzeugen. Dieser Wasserstoff kann dann weiterverarbeitet werden zu Ammoniak, E-Fuels, Methanol oder LNG. Möglich sind neue und immer besser werdende Technologien durch den Einsatz von Batteriemetallen, von Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer oder Silber.

Nickel und Kobalt sind das Geschäft der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ -. Denn das Unternehmen besitzt das aussichtsreiche Crawford-Projekt in Ontario. Bestens finanziert wird das Explorationsprogramm vorangetrieben. Auch weltweit einzigartig ist das erste System, mit dessen Hilfe Solarzellen zwischen Bahngleisen schnell installiert und auch wieder demontiert werden können. Auf 100 Metern Gleis in der Schweiz wurden die Solarzellen installiert ähnlich wie auf einem Hausdach. Das Besondere ist, dass das System abnehmbar ist.

In Dubai entsteht das erste KI-Restaurant. Ein KI-Koch bereitet die Gerichte zu. Vom Würzen bis zum Anrichten, alles wird von digitalen Steuerungselementen kontrolliert. Wo die KI-Unterstützung braucht, ist Personal vorhanden. Technologie und Nachhaltigkeit stehen im Blickpunkt, Lebensmittelverschwendung soll verringert werden. Zum Thema Lebensmittelverschwendung gilt es zu sagen, dass immer noch rund 733 Millionen Menschen weltweit hungern, also etwa jeder elfte. Damit Ernteerträge gesteigert werden, wird gedüngt, vor allem mit Kali. Kali gibt es in Kanada, aber auch in Afrika, zum Beispiel in Gabun, wo die Nahrungsmittelsicherheit ein wichtiger Aspekt ist. Dort ist die Regierung bergbaufreundlich.

Einer der Akteure dort im Kalibereich ist Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – mit dem Kaliprojekt Banio. Das Unternehmen arbeitet an der Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

