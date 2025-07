Silberinvestitionen beliebt wie nie

Laut dem Silver Institute übersteigen die Zuflüsse in silbergedeckte börsengehandelte Produkte jetzt schon die Zahlen von 2024.

Rund 25 Prozent hat der Silberpreis bereits in 2025 zugelegt, beim Goldpreis waren es im gleichen Zeitraum übrigens 26 Prozent. Die Silberinvestitionen sind also dieses Jahr schon sehr stark. 95 Millionen Unzen Silber machen die Nettozuflüsse in Silber-ETPs im laufenden Jahr bisher aus. Besonders im Juni sorgten starke Käufe für den stärksten monatlichen Anstieg der Silber-ETPs seit dem Silber-Squeeze Anfang 2021.

Kein Wunder, diverse wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen und die Fundamentaldaten für Silber sehen sehr gut aus – steigende Nachfrage und seit Jahren ein Defizit am Silbermarkt. Und so greifen Investoren gerne beim Silber zu. An der CME (Chicago Mercantile Exchange), einer der größten Börsen der Welt, stiegen die Netto-Long-Positionen gegenüber Ende 2024 um gewaltige 163 Prozent an. Institutionelle Investoren haben sich beim Silber engagiert. Das Interesse privater Anleger ist noch nicht so stark, aber die Nachfrage nach Barren und Münzen ist gestiegen. Auch der wichtige Silbermarkt Indien verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum von sieben Prozent im Vergleich zu 2024.

In den USA dagegen ist die Einzelhandelsnachfrage bisher um geschätzte 30 Prozent gesunken. Sollte sich der Silberpreis bald den 40 US-Dollar je Unze annähern oder sogar überschreiten, ist mit neuen Einsteigern, aber auch mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Was dann überwiegt, wird sich zeigen. Im Grunde sollte dem Edelmetall Silber mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn es ist in vielen Bereichen unverzichtbar. Es ist in Batterien, in Halbleitern oder in der Wind- und Solarbranche verbaut, eigentlich in fast allem, was wir täglich berühren oder sehen. Daher sehen viele Experten gerade beim Silber großes Potenzial für Gewinne. Auch Bergbaugesellschaften mit Silber in den Projekten rücken daher in den Fokus.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie sieht sehr gut aus und so möchte das Unternehmen auch ein weltweit führendes Silberunternehmen werden.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – produziert erfolgreich auf seinen Projekten, diese liegen in Mexiko, Peru und Chile. Das zweite Quartal brachte knapp 1,5 Millionen Unzen Silber hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

