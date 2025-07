Gold weiter im langfristigen Aufwärtstrend

Seit Oktober 2024 befindet sich der Goldpreis im Aufwärtstrend. Ein Plus von rund 60 Prozent ist seitdem zu verzeichnen.

Die Stimmung im Edelmetallsektor ist bestens. Silber erfreut mit seiner Preisentwicklung und beim Gold setzen viele auf das Erreichen der 4.000-US-Dollar-Marke. Der aktuelle Widerstand beim Goldpreis liegt aus charttechnischer Sicht bei 3.500 US-Dollar je Feinunze. Selbst wenn diese Woche die neuen US-Verbraucherpreise auf den Goldpreis drücken sollten, so ist dies eine Kaufgelegenheit und ändert nichts am langfristigen Aufwärtstrend. In 2024 konnte der Preis des edlen Metalls um zirka 44 Prozent zulegen, das freut die Investierten sicherlich. Gold sichert die finanzielle Existenz, Goldmünzen und Barren kann man heute schon als unverzichtbaren Vermögensschutz bezeichnen. Gold hat sich bewährt, besonders in Krisen und geopolitischen Verwerfungen und die nächste Krise kommt bestimmt.

Gold ist ein stabiler Vermögenswert und als Diversifizierungsposten für das Depot ein Muss. In physischer Form fungiert es als portabler Wertspeicher. Anleger, die einen größeren Hebel auf den Goldpreis wünschen, legen sich noch Werte von Gold-Bergbauunternehmen ins Depot. Schaut man auf die Gesamtkosten der Goldproduktion, so liegen diese je Unze bei etwa 1.400 bis 1.500 US-Dollar. Goldunternehmen können sich somit über nicht unerheblich gestiegene Margen freuen.

Daher ein Blick auf die Werte von Goldunternehmen wie zum Beispiel von Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ -. Die Gesellschaft besitzt die Projekte Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal 2025 konnten mehr als 71.600 Unzen Gold produziert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

