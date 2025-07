Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft und im Bergbau

Mit der künstlichen Intelligenz können viele Prozesse optimiert werden. Bergbau und Landwirtschaft sind zwei Beispiele.

Der Kalimarkt boomt und in der Landwirtschaft hilft die künstliche Intelligenz. Sie kann Bodennährstoffe analysieren und Düngemittelempfehlungen geben. Es können der optimale Düngerzeitpunkt als auch die beste Düngermenge bestimmt werden. 2024 belief sich der Kalidüngermarkt auf knapp 23 Milliarden US-Dollar. Für Ende 2037 soll er mehr als 128 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt für Kali wächst, weil die Bevölkerung der Erde wächst, was den Bedarf an Lebensmitteln anheizt. Also müssen Ernteerträge ebenfalls wachsen. Märkte für Kalidüngermittel, die besonders stark wachsen werden, sind der asiatisch-pazifische Markt und China. Kalidünger sorgt für mehr Pflanzengesundheit, größere Erntequalität sowie eine gesteigerte Trockenheitsresistenz. Auch die Lager- und Transportfähigkeit kann Kali verbessern. Der größte Produzent von Kali ist Kanada. Auch in Afrika, beispielsweise im bergbaufreundlichen Gabun gibt es reiche Kalivorkommen.

Dort kann Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – auf seinem Kaliprojekt Banio erfreuliche Bohrergebnisse vorweisen.

Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Bereichen erfolgreich eingesetzt, auch im Bergbau. Dort kann sie Kosten senken, für mehr Sicherheit sorgen oder Prozesse verbessern. Dabei reicht die Bandbreite von der Exploration bis zum Produktionsgeschehen. Die Auswertung vieler Daten oder die Steuerung von Bohrprogrammen gehören dazu. Fahrzeuge und Förderanlagen können automatisiert werden, etwa die Zerkleinerung oder Trennung von Erzen. Im Bereich Umweltschutz kann die künstliche Intelligenz Emissionen überwachen. So kann die Produktivität gesteigert und der Betrieb effizienter organisiert werden.

Unter den Bergbauunternehmen gefällt besonders Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – mit seinem Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien, welches mit hervorragenden Bohrergebnissen überzeugt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

