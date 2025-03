Künstliche Intelligenz – die Raupe Nimmersatt

Die Nachfrage nach KI-Anwendungen steigt rasant an. Neue Rechenzentren wachsen aus dem Boden. Strom ist nötig.

Ende 2023 gab es laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur rund 8.000 Rechenzentren weltweit. Sie verbrauchten zwei bis drei Prozent der globalen Stromproduktion. Bis 2026 wird dieser Bereich des Stromverbrauchs von 460 auf prognostizierte 1050 Milliarden Kilowattstunden wachsen. ChatGPT und seine Verwandten sind auf große Datenmengen angewiesen, damit auf große Mengen Strom. Vielleicht kann das System der Chinesen, DeepSeek, für Energieersparnis sorgen. Allerdings steigt die Anzahl derer, die DeepSeek nutzen, extrem an, was wiederum den Strombedarf anheizt. Mehr erneuerbare Energien und mehr Atomkraft sind nötig, um den nötigen Strom zu produzieren. Der große Vorteil der Atomkraft ist, dass der Strom sicher rund um die Uhr hergestellt werden kann. Einer der großen Befürworter der Kernkraft ist Frankreich. Dort werden mehr als 60 Prozent des Stroms in Kernkraftwerken produziert. So antwortete auch kürzlich Macron auf dem KI-Gipfel in Paris dem Slogan von Donald Trump „drill, Baby, drill“ mit „it´s just plug, baby, plug“ (ein Stromstecker genügt).

Die Treibhausemissionen sind im Jahr 2023 im Vergleich zu 2017 um knapp 25 Prozent in Deutschland gesunken. Das Ziel bis 2045 klimaneutral zu werden, wird dennoch nicht erreichbar sein. Zwar kommt die Energiewende voran und Klimaziele rücken näher und die Atomkraft gehört zum Energiemix. Aber es gibt noch viel zu tun, was die Strompreise, die sichere Stromversorgung und den Netzausbau anbelangt. Bleibt zu hoffen, dass die Welt den Klimazielen bald näherkommt, so wie die Raupe Nimmersatt am Ende ein Schmetterling wird. Anleger, die auf Uran für die Kernkraft setzen möchten, sollten sich Uranium Royalty oder IsoEnergy anschauen.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist erfolgreich im Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäft als einziges Unternehmen im Uran-Royalty-Bereich tätig.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – besitzt in Saskatchewan (Athabascabecken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten. Teilweise können die Minen der Gesellschaft kurzfristig in Betrieb genommen werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

