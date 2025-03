Kupfer im Aufwind

Die Handels- und Zölle Politik der USA verheißen nichts Gutes. Kupfer verteuert sich gerade.

Besonders Kupfer, das in die USA importiert wird, hat sich verteuert. Ohne Kupfer können Netto-Null-Ziele nicht erreicht werden. Gerade werden die KI-Infrastruktur und die KI-Technologie massiv aufgebaut, was den Strombedarf stark anheizt und damit den Kupferverbrauch. Schon wird beim Kupfer ein drohender Engpass prognostiziert. Versorgungsprobleme und mangelnde Investitionen drohen. Die grüne Energiewende schreitet dynamisch voran und dafür ist das rötliche Metall unverzichtbar für die Elektrifizierung, dies von Elektrofahrzeugen bis zur Produktion, Übertragung und Speicherung von erneuerbarer Energie. Womöglich lag bereits 2024 ein Kupferdefizit vor. Bis 2030 könnte es auf geschätzte 2,6 Millionen Tonnen anwachsen. Die Kupfernachfrage soll laut Berechnungen bis 2030 um 23 Prozent nach oben gehen. Nachdem in den vergangenen Monaten Wirtschaftsaussichten nicht so rosig aussahen, haben diverse Kupferminengesellschaften an Wert eingebüßt.

Um genügend Kupfer in der Zukunft zur Verfügung zu haben, wären höhere Kupferpreise nötig, um die Investitionsbereitschaft anzukurbeln. Störend bei der Versorgung mit dem wichtigen Metall sind zudem sinkende Erzgehalte und Produktionsunterbrechungen. In Elektroautos sind bis zu 80 Kilogramm Kupfer verbaut, damit etwa doppelt so viel wie in einem herkömmlichen Verbrennerfahrzeug. Auch Windturbinen verschlingen große Mengen des Metalls (zwei bis zwölf Tonnen). Dies alles führt zu Chancen bei Kupferaktien. Laut der Internationalen Energieagentur sind bei den erneuerbaren Energien, Photovoltaikanlagen und Elektrofahrzeugen steile Zuwächse zu erwarten. Früher als gedacht, könnten die Kupferpreise also steigen und so Unternehmen wie Arizona Sonoran oder Meridian Mining guttun.

Arizona Sonoran Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – entwickelt die Projekte Cactus (Kupfer-Porphyr-Ressource, zu 100 Prozent beteiligt) und Parks/Salyer (zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens) in Arizona.

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Tagebauprojekt Cabaçal besitzt eine sehr gute vorläufige wirtschaftliche Bewertung, beste Infrastruktur und eine saubere Stromversorgung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

