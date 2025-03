Die Macquarie Bank setzt auf baldigen neuen Gold-Höchstpreis

Die australische Großbank prognostiziert nun einen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze im dritten Quartal 2025.

Zollstreitigkeiten und neue geopolitische Risiken wie nun auch noch die Angriffe der USA auf die Huthi-Rebellen im Jemen stärken den Goldpreis. Eine Kombination, die für Freude bei den Goldinvestoren sorgen sollte. Handelskriege verschärfen sich – jüngst streitet die USA mit Kanada in Sachen Zölle – und der Ukraine-Krieg ist auch noch nicht ausgestanden. Beliebt scheinen derzeit so auch die Gold-ETFs zu sein. Der größte, der SPDR Gold Shares, wuchs letzte Woche um zwölf Tonnen Gold an. Der sichere Hafen Gold ist beliebt wie selten angesichts der vielfältigen Querelen. Und vor allem beim Thema Zollstreitigkeiten rechnen viele Kenner dieses Gebiets noch mit Ausweitungen. Da ist die Stabilität des Goldes gefragt.

Das neue Allzeithoch liegt bei 3.005 US-Dollar je Feinunze. Aus charttechnischer Sicht sollte das nächste Ziel bei 3.035 US-Dollar liegen, ein mittelfristiges Kursziel liegt bei 3.012 US-Dollar. Sollten diese beiden Ziele korrekturlos überwunden werden, dann wäre ein Preis von mehr als 3.100 US-Dollar je Unze Gold möglich. Dass auch Korrekturen möglich sind, ist klar, aber die derzeitige Gold-Euphorie spricht eigentlich dagegen. Ein Ende des Aufwärtstrends ist derzeit nicht in Sicht, was wohl auch die australischen Banker von Macquarie zur neuen Goldpreisprognose getrieben hat. Gold steht für Sicherheit, Reichtum und es ist in turbulenten Zeiten wie diesen der Fels in der Brandung. Investoren sollten neben physischem Gold nicht die Werte der Gesellschaften vergessen, die das wertvolle Gut im Boden besitzen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia. Auch die Wiedereröffnung der Snip Projekte stehen im Fokus des Unternehmens.

In Nord- und Südamerika (Kanada, USA, Brasilien, Kolumbien und Peru) besitzt GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – Gold und Kupfer in aussichtsreichen Projekten im Ressourcenstadium. Daneben gehören Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold Corp zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GoWallet & Co2Coin (CCC): Mit Blockchain zum Erfolg und Klimaschutz fördern Verkaufsoffene Sonntage beim Rosswurstverkauf in Neunburg vorm Wald