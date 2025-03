Gold und Silber erfreuen Investoren

Letzten Freitag hat der Goldpreis erstmals die 3.000-US-Dollar-Marke übersprungen. Auch Silber glänzt preislich.

Der neue Höchstpreis, den Gold erreicht hat, dürfte die Aufmerksamkeit vieler erregt haben. Auch Silber hat deutlich zugelegt und nähert sich der 34 US-Dollar-Marke je Feinunze. Die geopolitischen Querelen, möglicher Waffenstillstand in der Ukraine und das Hin und Her mit Zöllen und Strafzöllen macht die sicheren Häfen Gold und Silber so attraktiv wie nie. Nicht nur Gold, auch Silber besitzt die Fähigkeit Portfoliorisiken zu verringern und für eine gesunde Diversifizierung zu sorgen. Gerade beim Silber dürfte eine glänzende Zukunft gegeben sein. Es ist das Hochtechnologie- und Industriemetall der Zukunft und das Silberdefizit steigt weiter an, was wiederum die Attraktivität des Edelmetalls steigern dürfte. Der wachsende Bereich der grünen Energie, insbesondere die boomende Solarbranche, verschlingt jedes Jahr mehr Silber. Zudem wird der Silberpreis vom steigenden Goldpreis mit nach oben gezogen, denn Silber hat die Angewohnheit einen ähnlichen Weg wie Gold einzuschlagen.

Grundsätzlich fällt beim Kauf von Silber die Mehrwertsteuer von 19 Prozent an. Kommt die Differenzbesteuerung (Händler hatte für 90 Euro gekauft, verkauft weiter für 100 Euro, dann fallen nur für 10 Euro die 19 Prozent an) zum Tragen, wird es günstiger. Wird physisches Silber nach einem Jahr verkauft, so ist dies steuerfrei. Dass Silber als deutlich volatileres Metall gilt als Gold, also größeren Preisschwankungen ausgesetzt ist, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Silbermarkt deutlich kleiner als der Goldmarkt, Angebot und Nachfrage wirken sich beim Silber stärker aus. Zum anderen sind Manipulationen beim Silber eher möglich und auch die Stimmung von Anlegern kann für größere Preisschwankungen sorgen. In einem gut sortierten Depot sollten Gold- und Silberwerte nicht fehlen. Das umfasst neben der Grundausstattung mit physischen Edelmetallen auch die Aktien von guten Unternehmen mit Gold- und Silberprojekten. Zu den gut aufgestellten Gesellschaften gehören im Silberbereich Endeavour Silver und im Goldbereich Sibanye-Stillwater.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – ist bereits ein mittelgroßer Edelmetallproduzent und besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden. Das Terronera-Projekt nähert sich der Fertigstellung.

Zu den größten Produzenten von Platin und Palladium gehört Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ -. Auch die Goldproduktion ist ein wichtiges Geschäft des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Sibanye- Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

