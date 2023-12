Gold ist nicht nur Liebling der Investoren

Der Höhenflug es Goldpreises erfreut Goldanleger. Es gibt auch viele interessante Anwendungen, die Gold nutzen.

Medizinische, industrielle und technologische Anwendungen profitieren zusehends von den Eigenschaften des Edelmetalls. So sorgen Goldnanopartikel für schnelle Diagnosetests. Und das World Gold Council unterstützt Forschungen zur Früherkennung von HIV mit der Goldnanopartikel-Technologie. Auch die Raumfahrt verwendet Gold, um vor Strahlung und Hitze zu schützen. Ein Wunder unserer Zeit ist das James-Webb-Weltraumteleskop. Es verschlang mehr als zehn Milliarden US-Dollar. Es handelt sich um einen riesigen Spiegel, der Licht aus dem Weltraum absorbiert und in Bilder umwandelt. Dünne Goldbeschichtungen werden genutzt, denn Gold kann Infrarotlicht reflektieren. Goldnanopartikel gibt es auch in Solarzellen oder in der Forschung nach wirksameren Brennstoffzellenkatalysatoren.

Die 2.000 US-Dollar-Marke hat der Goldpreis hinter sich gelassen. Fällt der Goldpreis kurzfristig, dann sollte dies weitere Investoren anlocken. Wobei viele Analysten davon ausgehen, dass der wahre Goldpreis noch weit entfernt ist. Gold wird überwiegend in US-Dollar gekauft. Ist der Dollar schwach, dann lässt sich Gold günstiger einkaufen, was wiederum die Nachfrage ankurbelt. Ein wichtiger Faktor auf dem Goldmarkt sind die Zentralbanken, sie haben kräftig Gold gekauft. Laut Expertenmeinungen wird sich dies auch in 2024 fortsetzen. Dann folgen nächstes Jahr noch Zinssenkungen, was Gold für Privatanleger attraktiver macht. Für einen starken beziehungsweise steigenden Goldpreis sollten also alle Wege geebnet sein.

Zu den Goldproduzenten gehört Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Auch Platin und Palladium produziert das Unternehmen, die Projekte befinden sich in Nord- und Südamerika und in Südafrika.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – besitzt das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska.

Auch beachtenswert ist Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – mit seinem Panuco-Gold-Silber-Projekt in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

dynaCERT schließt weitere Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung für einen Bruttoerlös von über 3,8 Millionen $ ab Double Placement im Schüleraustausch: Internationale Freunde bereits in der Gastfamilie finden