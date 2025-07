Energiebedarf steigt – mehr Atomkraft notwendig, somit Uran

Große Energieverbraucher halten Verdreifachung der Kernenergiekapazität bis 2050 für nötig.

Zu den großen Energieverbrauchern gehören beispielsweise Konzerne wie Google, Meta, Amazon oder Dow. Diese haben sich jetzt auf der CERAWeek in Houston selbst verpflichtet für die Verdreifachung der Kernkraft einzutreten. Bereits vor einiger Zeit haben sich 31 Länder, 14 große Banken und 140 Unternehmen der Atomindustrie für die Verdreifachung ausgesprochen (COP28-Gipfel 2023 in Dubai). Viele Branchen verzeichnen in den nächsten Jahren einen deutlich steigenden Energiebedarf. Die globalen Ziele richten sich auf eine verbesserte Energiesicherheit und eine sichere und saubere Energieversorgung. Und die betroffenen Bereiche reichen vom Technologiesektor, künstlicher Intelligenz und Rechenzentren, verstärkter Elektrifizierung über Wärme für die Industrie, Wasserstoffproduktion bis zu Fernwärme und der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen.

Dass der Energiebedarf weltweit in vielen Branchen steigen wird, bezweifelt niemand mehr. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der weltweite Energiebedarf jährlich um rund vier Prozent anwachsen. Allein Amazon hat letztes Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar an Investitionen in Kernenergieprojekte und -technologien gesteckt. Und der Konzern will bis 2040 klimaneutral sein. Reichlich vorhandene und saubere Energie ist also nötig für den industriellen Fortschritt sowie für Wachstum in Technologie und Innovationen. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der gleichzeitigen Berücksichtigung von Umweltaspekten werden viele Hoffnungen auf die kleinen modularen Reaktoren gesetzt.

