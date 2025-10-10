  • MrGeorge veröffentlicht neue Single: „Light in your eyes“

    Neue Popmusik aus Germany

    BildAm 10. Oktober 2025 veröffentlichte mit „Light in your eyes“ MrGeorge eine eindringliche Hymne über Nähe, Wahrheit und das menschliche Bedürfnis nach echter Verbindung. Der Song vereint atmosphärischen Pop mit tiefgründigen Lyrics und einem Refrain, der sich sofort ins Herz brennt.

    „We’ve been hiding from each other for far too long…“ – so beginnt die musikalische Reise, die von emotionaler Entfremdung bis zur kraftvollen Wiederbegegnung führt. Mit Zeilen wie „No illusions and no more disguise – I wanna see the light in your eyes“ trifft MrGeorge den Nerv einer Zeit, in der Authentizität und Menschlichkeit mehr denn je gefragt sind.
    Die Produktion überzeugt durch klare Arrangements, treibende Beats und eine Stimme, die berührt. „Light in your eyes“ ist nicht nur ein Song – es ist ein Statement für Offenheit, Hoffnung und das Licht, das in jedem Menschen leuchtet.
    Veröffentlichung: 10. Oktober 2025 Erhältlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen

    Über MrGeorge:
    MrGeorge steht für emotionale Tiefe, musikalische Präzision und eine klare künstlerische Vision. Seine Songs verbinden eingängige Melodien mit bedeutungsvollen Botschaften – für ein Publikum, das Musik nicht nur hört, sondern fühlt.

    Pressekontakt: MrGeorge Management Ansprechpartner: Kathrin Schurig E-Mail: info@mrgeorge.de Telefon: +49 171 733 51 81 Web: https://www.mrgeorge.de Titel: Light in your eyes Label: MrGeorge Records Verlag: MrGeorge Publishing Label Code: LC99993 Komponist: Andreas Goldmann Texter: Mike Streefkerk ISRC:ISRC-Nr.: DELK52515002
    VÖ: 10.10.2025
    Quelle: MrGeorge Records

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. MrGeorge veröffentlicht neue Single „Dancing Through The Night“
      Die neue Single zum Abtanzen...

    2. Elena Camena – In Your Eyes
      Die englische Version von "In deinen Augen"...

    3. MrGeorge – Find My Way
      Die neue Vorauskopplung aus dem nächsten Album...

    4. Kein Weg zu weit – meint musikalisch MrGeorge
      Junger Pop-Schlager aus Sachsen...

    5. Romantic Eyes haben zwei neue Lieder am Start
      Lieder voll Urlaubsstimmung und Liebe...

    6. Lisa Klein – Newcomerin im Deutschen Pop Schlager veröffentlicht neue Single „Hab keine Angst“
      Ein toller Mut-Mach-Schlager...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.