MrGeorge veröffentlicht neue Single „Dancing Through The Night“

Die neue Single zum Abtanzen

MrGeorge, der aufstrebende Künstler der elektronischen Musikszene, präsentiert stolz seine neueste Single „Dancing Through The Night“. Der Song entführt die Hörer auf eine nächtliche Reise voller Leidenschaft und Magie, inspiriert von den ikonischen Klängen der 80er-JahreElektromusik.

Mit kraftvollen Lyrics und einem hypnotischen Beat erzählt „Dancing Through The Night“ die Geschichte einer intensiven und mystischen Tanznacht. Die Sterne leuchten hell, der Mond flüstert sanft, und zwei Seelen verlieren sich in einem Moment purer Emotion. Dieser Track verspricht, die Tanzflächen zu erobern und die Herzen der Zuhörer höherschlagen zu lassen.

MrGeorge, bekannt für seine einzigartige Mischung aus elektronischen Klängen und emotionalen Texten, schafft es erneut, eine tiefe Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen.

„Dancing Through The Night“ ist mehr als nur ein Song – es ist ein Erlebnis, das man fühlen und miterleben muss.

Die neue Single ist ab dem 28.02.2025 auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar. Bleiben Sie dran für mehr faszinierende Musik von MrGeorge und lassen Sie sich von seinem Sound verzaubern.

Pressekontakt:

MrGeorge

Management Ansprechpartner: Kathrin Schurig

E-Mail: info@mrgeorge.de

Telefon: +49 171 733 51 81

Web: https://www.mrgeorge.de

Titel: Dancing Through The Night

Label: MrGeorge Records

Verlag: MrGeorge Publishing

Label Code: LC99993

Komponist: Andreas Goldmann

Texter: Mike Streefkerk

ISRC: DELK52515001

VÖ-Datum: 28.02.2025

Quelle: Büro MrGeorge

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

