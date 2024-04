MrGeorge – Find My Way

Die neue Vorauskopplung aus dem nächsten Album

MrGeorge bahnt sich mit der neuen Single „Find My Way“ einen Weg direkt ins Herz

In einer Zeit, in der Musik oft zu einem einzigen Strom flüchtiger Klänge verschwimmt, tritt MrGeorge wie ein Leuchtfeuer hervor mit seiner neuesten Single „Find My Way“ – einer seelenergreifenden Hymne, die bei Zuhörern Anklang finden wird, die sich durch die Komplexitäten des Lebens und der Liebe hindurch navigieren.

Schon ab den ersten Tönen umhüllt „Find My Way“ den Hörer mit einer Klangwelt, die sowohl weitläufig als auch intim ist.

MrGeorge, bekannt für seine ausdrucksstarke Gesangsstärke, taucht tief in die menschliche Erfahrung der Suche nach Richtung und Sinn. Seine Stimme, durchdrungen von einer rohen Emotion, die nur aus persönlichen Prüfungen und Triumphen stammen kann, führt durch die verschlungene Reise der Selbsterkennung.

Die Single beginnt mit einer sanften Melodie, die die Bühne für die Selbstreflexion bereitet. Bald darauf wächst die Anordnung mit einer kräftigen Mischung aus organischen Instrumenten und moderner Produktion, die den Song nach vorne treibt. Es ist Musik, die nicht einfach durch einen hindurchgeht – sie hebt einen auf und trägt einen mit sich.

Textlich trifft MrGeorge einen mächtigen Akkord. „Find My Way“ handelt nicht nur von der irrenden Straße; es geht um die Entschlossenheit weiterzumachen, den Mut, sich dem Unbekannten zu stellen, und die Hoffnung, die selbst die dunkelsten Pfade erhellt.

Der Refrain ist ein Ausgießen des Herzens, das trifft: „In jedem Schatten, unter jedem Seufzer, über die Tränen, die meine Augen trüben, finde ich mein Licht, finde meinen Kampf, finde meinen Weg.“ Es ist eine Erklärung, die nicht nur von MrGeorge‘ persönlicher Entschlossenheit spricht, sondern auch an jeden, der die Stimme seines eigenen Schicksals hört.

„Find My Way“ ist mehr als ein Lied. Es ist eine Lebenslinie, ein Begleiter für jene Momente, wo der Weg nach vorne unklar ist. „Find my way“ ist nicht nur ein Song; es ist ein musikalischer Kompass für alle die ihn brauchen.

Pressekontakt: MrGeorge

Management Ansprechpartner: Kathrin Schurig

E-Mail: info@mrgeorge.de info@mrgeorge.de

Telefon: +49 171 733 51 81

Titel: Find my way

Label: MrGeorge Records

Verlag: MrGeorge Publishing

Label Code: LC99993

Komponist: Andreas Goldmann

Texter: Mike Streefkerk

ISRC: DELK52425001

VÖ: 26.04.2024

Quelle: Büro MrGeorge

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

