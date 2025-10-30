-
Ich liebe den Norden – die Liebeserklärung von Stefan Nord
Ein Lied aus dem Norden für den Norden
Nach seinem Erfolgstitel „Brausende Brandung“, den er mit dem Hamburger Produzenten Gottfried Koch gemeinsam aufgenommen hat, ist sein Titel „Ich Liebe den Norden“ nun eine komplette Eigenproduktion.
„Stefan Nord“ komponiert und textet nicht nur selber, er nimmt die Titel sogar im eigenen Studio auf und produziert sie komplett alleine. Von der ersten Idee bis hin zum fertigen Titel ist alles eine Eigenproduktion. Ob Text, Gesang und sogar alle Instrumente, alles Made by „Stefan Nord“ und trotzdem völlig frei von KI, also alles handmade. Eben ein Einmann Betrieb im Vergleich zu vielen anderen, die ein ganzes Team hinter sich haben.
Beim vorliegenden Titel „Ich liebe den Norden“ zeigt er seine Liebe zur Heimat. Es ist ein Stückweit autobiografisch. Stefan ist verheiratet und während seine Partnerin im Urlaub auch gerne die Berge besucht, zieht es ihn in den Norden.
Eigentlich erlauben alle seine Titel einen Einblick in sein Innerstes. Er ist, was er ist, ehrlich und geradeaus. Das zeigt sich auch in dem Longplayer „Gedanken“ der rechtzeitig zu den Feiertagen auf den Markt kommt.
Sind wir gespannt und genießen wir seinen Titel „Ich liebe den Norden“. Ein Titel, tanzbar, poppig mit leichten Funkelementen, in dem auch die Liebe nicht zu kurz kommt.
Label: SK RECORDS
ISRC: DEAR 42508164
EAN: 4070169840539
Musik und Text: Stefan Klingauf
Producer: Stefan Klingauf
Verlag: MVP (Mountain Village Production)
Copyright: C 2025 SK RECORDS
VÖ-Datum: 30.10.2025
Quelle: Büro Stefan Nord
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Ich liebe den Norden – die Liebeserklärung von Stefan Nord
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Ich liebe den Norden – die Liebeserklärung von Stefan Nord
- Uranminenunternehmen positionieren sich im Bullenmarkt!
- Flexibel, präzise, effizient: Wie Applikationsingenieure von SuperTrak CONVEYANCE(TM) profitieren
- Ecological Threat Report 2025: Extreme Regen- und Trockenperioden werden zunehmend zum Katalysator für schwerwiegende Konflikte
- Wenn Nähe wichtiger wird als Medizin – Wie persönliche Betreuung Einsamkeit im Alter heilt
- Rechtliche Sicherheit und transparente Kosten – Damit Sie mit gutem Gefühl entscheiden können
- Wachstum durch Begleitung: Das MEVOLY-Affiliateprogramm verbindet Erfolg und Bewusstsein
- Bewusstsein zum Einnehmen: Ihr Weg zu mehr Klarheit und Lebensfreude
- Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Hannover – ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit
- LKW Fahrer finden: F.A.I.R. plus Pesbe-Bücher – Die unschlagbare Duo für Logistik-Helden
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.