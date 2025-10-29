NoSpamProxy bietet automatisierte Zertifikatsverwaltung für DFN und HARICA

Anbindung automatisiert die Administration der E-Mail-Verschlüsselung und integriert HARICA-Zertifikate reibungslos in die bestehende Infrastruktur von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Paderborn, 29.10.2025 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen, vom BSI-zertifizierten Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, gibt die Verfügbarkeit einer leistungsstarken Anbindung zur automatisierten Zertifikatsverwaltung für Hochschulen und Forschungseinrichtungen bekannt. Das betrifft die über das Deutsche Forschungsnetz (DFN) bezogenen HARICA-Zertifikate zur E-Mail-Verschlüsselung. Das DFN hatte zu Jahresbeginn seinen Kooperationspartner für vergünstigte E-Mail-Zertifikate gewechselt, seitdem dient die griechische HARICA als DFN-interner Anbieter. HARICA ist eine weltweit anerkannte, vertrauenswürdige Third Party, die an allen relevanten Root-CA-Trust-Programmen beteiligt ist und als Vertrauensanker für gängige Anwendungssoftware und Betriebssysteme dient.

Automatisiertes Zertifikatsmanagement entlastet die IT-Administration

Mit den über das DFN georderten HARICA-Zertifikaten und NoSpamProxy Encryption können E-Mails sicher verschlüsselt werden und bleiben damit vertraulich. Durch die Anbindung von HARICA an die automatisierte Zertifikatsverwaltung von NoSpamProxy entfällt zudem die manuelle Anforderung und Pflege von Zertifikaten. Läuft ein Zertifikat aus oder kommt ein neuer User hinzu, beschafft NoSpamProxy automatisiert ein neues Zertifikat über die DFN/HARICA-Kooperation und pflegt es in die E-Mail-Infrastruktur ein. Entsprechende AD-Gruppen erlauben der Administration die grundlegende Einrichtung der E-Mail-Verschlüsselung in der Organisation. Im Anschluss erfolgt das Zertifikatsmanagement dann automatisiert über NoSpamProxy.

NoSpamProxy überzeugt mit langfristigem Commitment zum DFN

Bereits in der Vergangenheit hat der Hersteller aus Paderborn automatisiertes Zertifikatsmanagement für über das DFN bezogene Zertifikate unterstützt. So war auch mit dem früheren Anbieter Sectigo eine automatisierte Zertifikatsverwaltung möglich. Als das DFN den Anbieter wechselte, entwickelte NoSpamProxy kurzfristig die fehlende Anbindung als Produkterweiterung.

„Ohne großes Hin und Her hat NoSpamProxy eine neue Anbindung für DFN/HARICA geschaffen und uns damit viel Arbeit erspart. Das ist gelebte Kundennähe“, lobt Marios Charitos, IT-Systemadministrator im Hochschulverbund rund um die MSH Medical School Hamburg, das Commitment des Herstellers. Der Hochschulverbund diente bei der Umsetzung der Anbindung als Pilotkunde und brachte wertvolle Ideen aus der Praxis ein. „Die automatisierte Zertifikatsverwaltung von NoSpamProxy reduziert den manuellen Administrationsaufwand für E-Mail-Verschlüsselung drastisch. Wir freuen uns deshalb sehr, dass NoSpamProxy auch die neue Konstellation DFN/HARICA unterstützt und der Einsatz reibungslos läuft“, ergänzt Markus Bitter, Leiter der Stabsstelle Collaboration Software des Universitätsklinikums Essen (AöR), das die neue Anbindung ebenfalls bereits nutzt.

„Als deutscher Hersteller ist es für uns selbstverständlich, das DFN zu unterstützen. Durch die neue Anbindung profitieren Hochschulen, Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen von deutlich geringeren Administrationsaufwänden bei der E-Mail-Verschlüsselung mit den kostengünstigen Zertifikaten über das DFN“, erläutert Stefan Cink, Director Business und Professional Services bei NoSpamProxy.

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Mehr über das automatisierte Zertifikatsmanagement mit NoSpamProxy:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/e-mail-verschluesselung/managed-certificates/?utm_source=pr

Zusammenfassung

NoSpamProxy ermöglicht automatisierte Zertifikatsverwaltung für DFN und HARICA und senkt damit den administrativen Aufwand bei der E-Mail-Verschlüsselung für Hochschulen, Kliniken und Forschungseinrichtungen im Deutschen Forschungsnetz (DFN).

Keywords

HARICA, DFN, Zertifikat, automatisch, Verwaltung, Management, E-Mail-Sicherheit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Net at Work GmbH

Frau Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

Deutschland

fon ..: +49 5251 304627

web ..: https://www.netatwork.de

email : aysel.nixdorf@netatwork.de

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vollständig nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer-Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung neuer Malware-Trends, Spam-Attacken und anderer Cyber-Bedrohungen. NoSpamProxy 25Reports erleichtert die Pflege von DMARC-Richtlinien sowie die Interpretation von DMARC-Reports.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird sowohl On-Premises als auch als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhahn, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH % Co.KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 9461 220

email : netatwork@bloodsugarmagic.com

