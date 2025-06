NoSpamProxy bietet einfachen Umstieg von Hornetsecurity

Nach der Übernahme durch US-Anbieter suchen viele Kunden und Partner eine deutsche Alternative für ein Plus an digitaler Souveränität und Sicherheit vor Ausspähung. Aktion macht den Umstieg einfach.

Paderborn, 5.6.2025 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, erleichtert mit einer besonderen Aktion den Umstieg auf NoSpamProxy. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kunden und Partner des kürzlich vom US-amerikanischen Wettbewerber Proofpoint übernommenen Anbieters Hornetsecurity und ermöglicht ihnen einen unkomplizierten Wechsel zu einer vollständig DSGVO-konformen und sicheren Alternative. Damit können sie ihre digitale Souveränität steigern und ihre Daten vor Ausspähung schützen.

US Cloud Act bedroht Sicherheit und Datenschutz in der E-Mail-Kommunikation

Ausgelöst durch diese Übernahme wird aktuell breit über die potenziellen Risiken der Nutzung von Services von US-Anbietern diskutiert. Dabei geht es vor allem um die Einhaltung der EU-Datenschutzrichtlinien sowie die Sicherheit und Vertraulichkeit privater sowie geschäftlicher E-Mail-Kommunikation. Der US Cloud Act verpflichtet US-Unternehmen dazu, auf Anfrage von US-Behörden auch im Ausland gespeicherte Daten ohne Benachrichtigung der Betroffenen bereitzustellen. Das schließt sogar die Bereitstellung von kryptographischen Schlüsseln zur Entschlüsselung ein, sofern diese von dem US-Anbieter kontrolliert werden.

„Aktuell erreichen uns viele Anfragen von Kunden und Partnern nicht-europäischer Anbieter, die explizit eine deutsche Alternative suchen, um die Gefahr der Ausspähung durch US-Behörden abzuwenden“, sagt Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei NoSpamProxy. „Mit unserer Aktion können sie einfach auf E-Mail-Sicherheit und Verschlüsslung Made in Germany umsteigen.“

NoSpamProxy als einziges vom BSI zertifiziertes Produkt

NoSpamProxy ist eine langjährig etablierte Lösung für E-Mail-Sicherheit mit Entwicklung, Support und Cloud Service ausschließlich in Deutschland und wird vom inhabergeführten Unternehmen Net at Work aus Paderborn bereitgestellt. Die Produktsuite bietet – sowohl on premises als auch als Cloud-Variante – besten Schutz vor Spam, Malware, Phishing & Co. sowie eine praxistaugliche E-Mail-Verschlüsselung mit automatisiertem Zertifikatsmanagement. Ergänzt wird die Suite durch einen Mechanismus zum sicheren Austausch großer Dateien sowie durch ein zentrales Disclaimer-Management. Die Lösung wird bereits von mehr als 6.000 Kunden genutzt und immer wieder für verlässliche Sicherheit und höchste Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet – beispielsweise mehrfach mit dem VBSpam+ Award und als achtfacher Champion im Professional User Rating Security Solutions (PUR-S). Als weltweit einzige Softwarelösung wurde NoSpamProxy vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach dem strengen BSZ-Verfahren zertifiziert.

Competitive Upgrade PLUS Angebot für Hornetsecurity

Das Aktionsangebot bietet besonders attraktive Konditionen für Endkunden beim Umstieg auf NoSpamProxy. Für Partner gilt, dass sie ohne zusätzliche Prüfung einen gleichwertigen Partnerstatus für die ersten 12 Monate im NoSpamProxy Partnerprogramm erhalten und so direkt durchstarten können. Technisch und organisatorisch ist der Umstieg auf NoSpamProxy sehr einfach. Das gilt insbesondere für MSP-Anbieter, da NoSpamProxy viele speziell auf sie ausgerichtete Funktionen bereits mitbringt. Die Aktion ist gültig bis zum 31. Oktober 2025.

Weitere Informationen zur Digitalen Souveränität in der E-Mail-Kommunikation aus Deutschland:

https://www.nospamproxy.de/de/digitale-souveraenitaet-aus-deutschland-warum-nospamproxy-mehr-ist-als-nur-e-mail-sicherheit

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Zusammenfassung

NoSpamProxy bietet eine spezielle Aktion zum Austausch von Hornetsecurity für Kunden und Partner, die nach der Übernahme durch einen US-Anbieter einen Verlust an digitaler Souveränität und Datensicherheit befürchten. E-Mail-Sicherheit Made in Germany schafft einen verlässlichen Ausweg.

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung von neuen Malware-Trends, Spam-Attacken und anderen Cyber-Bedrohungen.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird On-Premises und als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhan, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de



