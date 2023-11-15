NoSpamProxy in die Hall of Fame von BSI, eco und Bitkom aufgenommen

Mail-Security-Spezialisten wurden für ihr Engagement für mehr Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation ausgezeichnet. NoSpamProxy Suite für Schutz vor Spam, Malware und Phishing ist BSI-zertifiziert.

Paderborn, 25.8.2025 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, freut sich über die Aufnahme in die Hall of Fame des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Die Hall of Fame wurde anlässlich des E-Mail-Sicherheitsjahres 2025 gegründet und zeichnet Unternehmen aus, die sich in besonderer Weise für Sicherheit in der IT einsetzen. Das BSI hat gemeinsam mit dem eco Verband der Internetwirtschaft e.V. und dem Digitalverband Bitkom e.V. das aktuelle Jahr zum E-Mail-Sicherheitsjahr ausgerufen. Ziel ist es, den E-Mail-Verkehr in Deutschland in der Fläche sicherer zu machen und damit die digitale Resilienz zu stärken. Alle Unternehmen und Organisationen in Deutschland sind angesprochen, mitzumachen und ihre E-Mail-Kommunikation durch Bewertung der Absenderreputation und Verschlüsselung zu schützen.

„Als Cybersicherheitsbehörde Deutschlands ist es unser Anspruch, die Bürgerinnen und Bürger nicht nur für die Gefahren im Netz zu sensibilisieren, sondern sie aktiv zu schützen. Das leistet das E-Mail-Sicherheitsjahr: Gemeinsam machen wir den E-Mail-Verkehr in Deutschland in der Fläche sicherer! Dazu haben wir Unternehmen, die E-Mail-Infrastruktur betreiben oder anbieten, dazu gewonnen, unsere Technischen Richtlinien zum sicheren E-Mail-Transport und E-Mail-Authentifizierung umzusetzen – bei sich selbst oder für andere, die die Infrastruktur nutzen“, sagte BSI-Präsidentin Claudia Plattner zur Eröffnung der Hall of Fame.

BSI-Empfehlungen für E-Mail-Verschlüsselung und Absenderreputation

Unternehmen, die E-Mail-Infrastrukturen betreiben oder entsprechende Dienstleistungen anbieten, werden im Rahmen des E-Mail-Sicherheitsjahres 2025 dazu aufgerufen, die Technischen Richtlinien des BSI zum sicheren E-Mail-Transport (BSI TR-03108) sowie zur E-Mail-Authentifizierung (BSI TR-03182) sowohl in ihren eigenen Systemen als auch für Dritte, die diese Infrastruktur nutzen, umzusetzen. Hierbei sind mit SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, DANE sowie TLS bzw. alternativ dazu MTA-STS sechs zentrale Verfahren bzw. Standards umzusetzen.

Mit NoSpamProxy auf der sicheren Seite

Die Mail Security Suite NoSpamProxy ist bereits seit vielen Jahren Vorreiter bei der Unterstützung der geforderten Verfahren und wurde nicht zuletzt deshalb als erstes Softwareprodukt für Mail Security nach dem strengen BSZ-Verfahren des BSI zertifiziert. Im Gegensatz zu anderen Zertifizierungen umfasst die BSZ eine intensive Prüfung mit realen Angriffsszenarien und Penetrationstests. Gleichzeitig sorgt NoSpamProxy mit verschiedenen Maßnahmen wie dem automatischen Allow-Listing oder der vollständig automatisierten Zertifikatsverwaltung dafür, dass Nutzende ungestört arbeiten können und nur minimaler Aufwand für die IT-Administration entsteht.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die uns darin bestärkt, unseren Kunden weiterhin den jeweils bestmöglichen Schutz ihrer E-Mail-Kommunikation in einer besonders einfach zu nutzenden Form zu bieten“, sagt Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei NoSpamProxy. „Sicherer E-Mail-Verkehr in Deutschland ist eine Gemeinschaftsaufgabe und wir begrüßen die Initiative des BSI und der Verbände eco und Bitkom zum E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 sehr.“

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Wer wissen möchte, ob sein E-Mail-Anbieter die Kriterien des BSI erfüllt, findet weitere Informationen und ein Tool kostenlos unter: https://einfachabsichern.de

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung von neuen Malware-Trends, Spam-Attacken und anderen Cyber-Bedrohungen.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird On-Premises und als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhan, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

