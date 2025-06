dfv Mediengruppe setzt Social Intranet mit Expertenwissen von Net at Work um

Neues Intranet optimiert für Medienhaus den Wissensaustausch im Unternehmen. Einheitliches Corporate Design, benutzerfreundliche Workflows und Wiki Web Part sorgen für Akzeptanz und Effizienz.

Paderborn, 3. Juni 2025 – Die dfv Mediengruppe, eines der größten konzernunabhängigen B2B-Wirtschaftsmedienhäuser in Europa, hat in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen IT-Partner Net at Work ein neues Social Intranet auf Basis von Microsoft SharePoint Online und Powell Intranet eingeführt. Die Lösung ermöglicht es den mehr als 900 Mitarbeitenden, effizienter und gezielter auf relevante Unternehmensinformationen zuzugreifen und fördert den internen Wissensaustausch.

Mit ihren mehr als 100 Fachpublikationen begleitet und vernetzt die dfv Mediengruppe 17 Wirtschaftsbereiche im Print, digital, live und über Social Media. Neben der Frankfurter Firmenzentrale ist die Gruppe über Tochter- und Beteiligungsunternehmen an zwölf weiteren Standorten im In- und Ausland vertreten. Um alle Beschäftigten – darunter rund 340 im redaktionellen Bereich – mit den für sie jeweils relevanten Unternehmensinformationen zu versorgen, und ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit zu geben, Wissen und firmenrelevante Dokumente abzurufen, hatte die dfv bereits seit längerem eine Intranet-Lösung im Einsatz, die abgelöst werden sollte. Die Mediengruppe stand nun vor der Herausforderung, eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Intranet-Lösung zu finden, die das Corporate Design des Unternehmens widerspiegelt und eine nahtlose Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft ermöglicht. Nach Beratung durch ihren IT-Partner Net at Work fiel die Wahl schließlich auf eine Kombination aus Microsoft SharePoint Online mit Powell Intranet und Microsoft Power Automate. So können Informationen und automatisierte Prozesse gemeinsam in einem ansprechenden Umfeld angeboten werden.

Individuelle Anpassungen führen zu hoher Akzeptanz

Die Übernahme des Corporate Designs für das Intranet wurde durch individuelle Anpassungen von Formatvorlagen in Powell Intranet realisiert. Die neue Lösung bietet eine intuitive Bedienbarkeit, eine ansprechende Volltextsuche und ein übersichtliches Personenverzeichnis. Zudem ermöglicht sie eine personalisierte Ansicht und Filterung von Inhalten basierend auf Nutzerprofilen und Unternehmensbereichen.

Effiziente Workflows und Wissensmanagement erleichtern den Zugang zu Informationen

Mit der Implementierung verschiedener Workflows unterstützt das neue Intranet die Arbeitsprozesse innerhalb der dfv Mediengruppe. Redaktionelle Genehmigungsworkflows sorgen beispielsweise dafür, dass von Beschäftigten einzelner Abteilungen erstellte Beiträge vor dem Ausspielen freigegeben werden können. Benachrichtigungsworkflows ermöglichen eine automatische Push-Benachrichtigung von Mitarbeitenden ausgewählter Gesellschaften bei der Veröffentlichung bestimmter Beiträge, um sie so gezielt über für sie wichtige Themen zu informieren.

Ein von Net at Work entwickeltes Wiki Web Part dient zudem als zentrale Wissensdatenbank und fördert den Wissensaustausch im Unternehmen. Das Wiki Web Part ermöglicht es den Mitarbeitenden, Dokumentationen und verlinkte Dokumente zu verschiedenen Themen zu finden und zu teilen. Zusätzlich gibt es eine FAQ-Seite, auf der Antworten zu häufigen Fragen gesammelt bereitgestellt werden.

Jakob Emmeluth-Schmöe, Senior Anwenderbetreuer bei der dfv Mediengruppe, äußert sich begeistert über die neue Lösung: „Ich bin ein großer Fan davon, eine Lösung für die User so convenient wie möglich zu machen und das spielte auch bei diesem Projekt eine große Rolle. Einer der Gründe, warum wir uns für ein Intranet mit SharePoint und Powell entschieden haben, ist die Konnektivität zu fast allen Office-Produkten – beispielsweise kann man sich in Teams direkt die Unternehmensnews anzeigen lassen oder bekommt eine News als Pop-up in Teams angezeigt. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen schon sehr komfortabel.“

Das neue Social Intranet der dfv Mediengruppe optimiert den Informationsfluss im Unternehmen. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die effizienten Workflows und viele Stellschrauben im Detail, die dank dem umfangreichen Know-how der Intranet-Experten von Net at Work individuell auf die Anforderungen des Unternehmens angepasst wurden, haben dazu beigetragen, dass sich die Mitarbeitenden auf der Plattform gut zurechtfinden und rasch die Informationen erhalten, die sie benötigen. Die Kombination aus Microsoft SharePoint, Powell Intranet und Power Automate ermöglichte eine schnelle und erfolgreiche Umsetzung. Für die Zukunft planen die Unternehmenskommunikation und die IT-Abteilung der Mediengruppe bereits den weiteren Ausbau der Lösung.

Die ausführliche Case Study zur Einführung eines Social Intranet bei der dfv Mediengruppe kann hier eingesehen werden: https://www.netatwork.de/unternehmen/referenzen?utm_source=pr

Viele Tipps und Anregungen von Net at Work zur Umsetzung von Social Intranets:

https://www.netatwork.de/social-intranet-einfuehrung?utm_source=pr

Zusammenfassung

dfv Mediengruppe setzt Social Intranet mit Expertenwissen von Net at Work um. Die Lösung optimiert für das Medienhaus den Wissensaustausch im Unternehmen. Einheitliches Corporate Design, benutzerfreundliche Workflows und zentrales Wiki Web Part sorgen für Akzeptanz und gesteigerte Effizienz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Net at Work GmbH

Frau Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

Deutschland

fon ..: +49 5251 304627

web ..: https://www.netatwork.de

email : aysel.nixdorf@netatwork.de

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Als führender Microsoft-Partner liegt der Fokus von Net at Work auf Microsoft 365 (SharePoint, Exchange, Teams Voice, Teams), Microsoft Azure, Microsoft 365 Security, Managed Services für Microsoft-Lösungen sowie auf der Entwicklung individueller Apps. Dabei bietet das Unternehmen die gesamte Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Net at Work mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzenden und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen. Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise ADG, Claas, Diebold Nixdorf, fischer group, Lekkerland, LVM, Miele, Phoenix Contact, Reifenhäuser, Weidmüller und Westfalen Weser Energie. Die Business Unit NoSpamProxy entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Mehr als 6.000 Kunden weltweit vertrauen die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

