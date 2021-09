„Liebe lebt“ das Album von Stefan Laier – Erscheinungsdatum: 24.09.2021

Stefan Laier ist Songwriter, Texter und Musiker mit Leib und Seele.

Auf seinem neuen Album spürt man das in jedem einzelnen Ton, denn es ist ein Album mit ganz viel Herzblut und sehr viel Liebe.

Liebe Schlagerfreunde,

am 24. September 2021 ist es endlich soweit, da erscheint das Album, auf das viele Musikfreunde schon lange gewartet haben: „Liebe lebt“ von Stefan Laier.

„Liebe lebt“ beinhaltet unter anderem auch, den erst kürzlich erschienenen Titel „Copacabana“. Hier lädt Stefan jeden von uns zum Träumen ein und entführt uns mit heißen Samba- Rhythmen in den Süden zu den schönsten Stränden von Rio de Janeiro.

Stefan hat es in mehreren Radio- Hitparaden schon bis Platz 1 geschafft. So auch z.B. mit den Titeln „Über uns die Sterne“, „Wenn du gehst“, Saint Tropez“, „Du warst mir nie Fremd“ und „2 Tage in Paris“.

„Liebe lebt“, ein echter Hörgenuss für jeden Musikliebhaber und ein Highlight in der Karriere von Stefan Laier. Viele Titel auf dem Album stammen aus Stefans Feder, einige davon bis dato noch unveröffentlicht.

Das hitverdächtige Album „Liebe lebt“ mit 15 Songs die ans Herz gehen und uns träumen lassen. Stefan bringt Fernweh, Liebe und Romantik zum Klingen.

Stefan Laier hat sich längst im Bewusstsein der Schlagerfans etabliert, als Songschreiber und Texter, aber vor allem auch als Sänger und Mensch.

„Liebe lebt“, mit diesem Album hat Stefan ganz auf Liebe gesetzt.

Ein musikalisches Feuerwerk und eine Reise mit viel Liebe im Gepäck, so präsentiert Stefan sein neues Album „Liebe lebt“ mit klaren Worten, mit modernen Texten und eingängigen Botschaften, so spiegelt sich das neue Album wieder.

Holen sie es sich nach Hause, das Album „Liebe lebt“ mit ganz viel Herz von Stefan Laier.

Ab 24. September auf allen bekannten Streaming- Portalen und als CD unter info@stefanlaier.de erhältlich.

Hier geht es zur Hörprobe -> https://www.stefanlaier.de/blank

Homepage: https://www.stefanlaier.de/

Quelle: Büro Beatrix Laier, slbl-records@web.de

