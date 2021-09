Versus Systems, vertreten durch L5 Innovations, wird das Fan-Engagement beim 2021 Military Bowl presented by Peraton unterstützen

Fans des Military Bowl, ob zu Hause oder im Stadion, können Spiele spielen, Punkte sammeln und um Ranglistenplätze kämpfen, um Preise zu gewinnen

LOS ANGELES, 21. September 2021 — Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Fans des Military Bowl über seine mobile webbasierte Plattform für das Engagement und die Belohnung von Fans neue und einzigartige Möglichkeiten zur Einbindung bieten wird.

Das von Versus Systems bereitgestellte Angebot des Military Bowl wird Fans die Möglichkeit bieten, vor, während und nach offiziellen Veranstaltungen an exklusiven Inhalten, Quiz und Arcade-Spielen teilzunehmen und Preise zu gewinnen.

Der von Peraton zugunsten der United Service Organization Inc. (USO) präsentierte Military Bowl 2021 findet am 27. Dezember 2021 im Navy-Marine Corps Memorial Stadion in Annapolis, Md, statt und bringt Teams der Atlantic Coast Conference (ACC) und der American Athletic Conference (AAC) zusammen. Der Erlös des Military Bowl kommt der USO zugute. Ein Teil des Erlöses dient auch der Förderung von Patriot Point, dem Erholungsheim der Military Bowl Foundation für Veteranen, ihren Angehörigen und Betreuer auf knapp 120 Hektar Grund an der Ostküste von Maryland.

Im Vorfeld des Spiels sowie am Spieltag können Fans – ob zu Hause oder im Stadion – Spiele spielen, Punkte sammeln und um Ranglistenplätze kämpfen, um Preise verschiedener bekannter Sponsoren- und Werbemarken zu gewinnen. Um zu spielen, scannen Fans einen bereitgestellten QR-Code, oder sie klicken auf einen Link in der Military-Bowl-App oder in einem der Social-Media-Kanäle des Military Bowl.

Wir sind begeistert, dass wir dem College-Sport ein neues Level der Einbindung von Fans bieten können. Unsere Partnerschaft mit L5 Innovations und Versus Systems, Inc. bietet ein großartiges Werkzeug, um das Engagement unserer Fans zu fördern, sagte Steve Beck, President & Executive Director der Military Bowl Foundation.

L5 Innovations freut sich über die Möglichkeit, die Männer und Frauen des Militärs durch eine Partnerschaft mit dem Military Bowl zu unterstützen und dessen Mission zu fördern, die der USO und Patriot Point zugute kommt, meinte Deana Dalonzo, President von L5 Innovations.

Der Military Bowl leistet wirklich wichtige Arbeit mit der USO, mit Patriot Point und der Military Bowl Foundation. Wir freuen uns darauf, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf seine Arbeit zu lenken. Außerdem sind wir begeistert, dass wir mit dem Military Bowl zusammenarbeiten werden, um Fans sowohl im Stadion als auch von zu Hause einzubinden. Angesichts der vielen Fans, die ihre Lieblingsmannschaften in den ACC- und AAC-Ligen anfeuern wollen, freut sich Versus darauf, die Fans mit lohnenden Erlebnissen am Spieltag und in den Wochen vor dem großen Ereignis noch näher an das Geschehen heranzuführen, kommentierte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems.

Besuchen Sie für die neuesten Updates bitte militarybowl.org, folgen Sie @MilitaryBowl auf Twitter und Instagram oder liken Sie den Military Bowl auf Facebook.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Der von Peraton zugunsten der United Service Organizations Inc. (USO) präsentierte Military Bowl ist ein Football-Turnier auf College-Ebene, das in der Region der US-Bundeshauptstadt nach Abschluss der regulären Saison zwischen Teams der Ligen Atlantic Coast Conference und American Athletic Conference im Navy-Marine Corps Memorial Stadion in Annapolis, Md., abgehalten und über ESPN ausgestrahlt wird. Das von der Military Bowl Foundation organisierte Turnier ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Mitglieder der US-Streitkräfte. Es beinhaltet eine Partnerschaft mit USO-Metro sowie den Unterhalt von Patriot Point, einem Erholungsheim für Veteranen, ihre Angehörigen und Betreuer auf ca. 120 Hektar Grund an der Ostküste von Maryland. Besuchen Sie für die neuesten Updates bitte militarybowl.org, folgen Sie @MilitaryBowl auf Twitter und Instagram und liken Sie den Military Bowl auf Facebook. Der Military Bowl 2021 startet am 27. Dezember um 14:30 Uhr ET (20:30 Uhr MEZ). Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. November unter militarybowl.org/tickets.

Über L5 Innovations

L5 Innovations ist ein Unternehmen für strategische Marketingentwicklung. Das Unternehmen verbessert das Partnerschaftserlebnis und fördert die Konvertierung neuer Zielgruppen, wobei es sich auf Live-Events spezialisiert hat, bei denen traditionelle und nicht-lineare Technologien zum Einsatz kommen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Deana Dalonzo, President

E-Mail: info@l5innovations.com

Kontakt Versus Systems:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

IR@versussystems.com

oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Ausdrücke oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

