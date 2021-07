Versus Systems kündigt Partnerschaft mit Peach Bowl, Inc. an

Versus soll für Fan-Engagement bei einem der New Years Six Bowls für NCAA Football und das College-Football-Playoff sorgen

LOS ANGELES, 15. Juli 2021 — Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) gab heute eine strategische Partnerschaft mit Peach Bowl, Inc. bekannt, um die Technologie hinter interaktiven Erlebnissen für Live-Events und digitale Aktivierungen zu betreiben.

Peach Bowl, Inc. veranstaltet den Chick-fil-A Peach Bowl, einen der sechs Bowls zu Neujahr, die für das College Football Playoff ausgewählt wurden. Peach Bowl, Inc. hat vor kurzem eine Verlängerung mit dem CFP unterzeichnet, die seine Zugehörigkeit zu den New Years Six bis 2025 sicherstellt, mit zukünftigen Halbfinalspielen in den Jahren 2022 und 2025. Peach Bowl, Inc. besitzt und leitet außerdem das Chick-fil-A Kickoff Game sowie das Peach Bowl Challenge Wohltätigkeits-Golfturnier und ist der präsentierende Sponsor und Organisator der Dodd Trophy, der Auszeichnung für den landesbesten Coach des Jahres.

Versus ist stolz darauf, unsere Partnerschaft bekannt zu geben, um Fan-Engagement und Belohnungen zum College-Football zu bringen, meinte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Wir freuen uns darauf, mit Peach Bowl, Inc. und deren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Fans bei den spannendsten Live-Events im College-Football zu belohnen, ganz gleich, ob sie am Veranstaltungsort, zu Hause oder irgendwo sonst sind, um das Spiel zu sehen, oder ihr Team zu unterstützen.

Über Peach Bowl, Inc.

Peach Bowl, Inc. betreibt den Chick-fil-A Peach Bowl, einen der New Years Six Bowls, die für die Austragung des College Football Playoff ausgewählt wurden. Der Bowl hat den Ruf, einer der am meisten umkämpften Bowls des Landes zu sein, der in 53 % der Spiele durch einen Touchdown oder weniger entschieden wird. Die Peach Bowl, Inc. hat in ihrer 53-jährigen Geschichte insgesamt 292,5 Mio. Dollar an Mannschaftsgeldern ausgezahlt und verzeichnete mit dem Chick-fil-A Peach Bowl und den Chick-fil-A Kickoff-Spielen eine Allzeit-ESPN-Zuschauerzahl von 280,4 Millionen. Nachdem Peach Bowl, Inc. seit 2002 57,9 Mio. Dollar an bedürftige Organisationen gespendet oder zugesagt hat, ist das Unternehmen allen anderen Bowl-Spiel-Organisationen mit Spenden für wohltätige Zwecke und Stipendien voraus. Peach Bowl, Inc. gründete und veranstaltet das Chick-fil-A Kickoff Game, das Peach Bowl Challenge Wohltätigkeits-Golfturnier und organisiert die Dodd Trophy, die Auszeichnung für den landesbesten Coach des Jahres, und leitete die Verlegung und finanzielle Gründung der College Football Hall of Fame nach Atlanta. Weitere Information finden Sie auf Chick-fil-APeachBowl.com oder folgen Sie uns auf Twitter bei @CFAPeachBowl oder Facebook bei Facebook.com/CFAPeachBowl.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

IR@versussystems.com

oder

press@versussystems.com

6701 Center Drive West, Suite 480

Los Angeles, CA 90045

www.versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein.. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

