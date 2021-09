Haus geerbt: Wie geht es weiter?

Immobilienmakler Sascha Rückert bietet Unterstützung bei einer Erbschaft

Wenn ein Mensch verstirbt, kommt es häufig vor, dass dieser auch eine Immobilie hinterlässt. Doch für den Erben stellen sich mit der Immobilienerbschaft viele Herausforderungen, bei denen Makler Sascha Rückert aus Wiesbaden wertvolle Hilfe und Entlastung bietet.

„Erbe annehmen oder ausschlagen – das ist die erste Frage, die bei einer Erbschaft geklärt werden sollte“, weiß der erfahrene Immobilienmakler Sascha Rückert. „Doch die Zeit einer Erbschaft ist auch immer eine sehr sensible Phase, da in den meisten Fällen ein naher Angehöriger verstorben ist. Darum stehen wir unseren Kunden gerne mit unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Immobilienerbschaften zur Seite und nehmen eine professionelle Wertermittlung für das Objekt vor, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann.“

Die Immobilienexperten beraten im Erbfall einfühlsam zu allen Optionen und Abläufen. Denn soll das geerbte Haus nicht selbst genutzt werden, gibt es die Möglichkeit der Vermietung oder des Verkaufs. Beides bringt komplexe Aufgaben mit sich, bei denen ein Immobilienmakler optimal unterstützen kann.

Damit beispielsweise der richtige Käufer gefunden werden kann, kommt es darauf an, die entsprechenden Marketingmaßnahmen auszuwählen und umzusetzen. Je nach Zielgruppe und Objekt schöpfen die Wiesbadener Vermarktungsexperten von Rückert Immobilien aus einer Vielfalt von Methoden und nutzen unterschiedliche Kanäle für die Bekanntmachung des Verkaufs.

„Dabei berücksichtigen wir auch immer die persönliche Geschichte des Erben und seine Wünsche. In manchen Fällen treten wir dann auch nur an die bereits vorgemerkten Interessenten in unserer Datenbank heran und bemühen uns um einen diskreten Verkauf“, erklärt der Immobilienexperte Sascha Rückert abschließend.

