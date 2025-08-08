-
Burkhard Peine sucht musikalisch seinen „Engel der Liebe“
Schlager von der Börde
„Engel der Liebe“ von Burkhard Peine erzählt die Geschichte zweier Menschen, welche eine besondere Bindung entwickeln. Der Song erzählt von einem Urlaub, der zu einer willkommenen Auszeit vom Alltag wurde – Sonne, Meer und warme Brisen ließen alles vergessen. Inmitten dieser Idylle entstand eine zarte, zutiefst berührende Verbindung zu einer Frau, die verheiratet war und ein Kind hatte. Eine Liebe, die sich in kleinen Gesten, Blicken und Berührungen zeigte – wunderschön, aber von bittersüßer Melancholie und einem Gefühl von Schuld und Verwirrung begleitet. Die Gewissheit, dass diese Liebe kein Happy End haben kann und nur als flüchtige Erinnerung bleibt, hinterlässt Schmerz, aber auch Dankbarkeit für die erlebten Gefühle.
Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).Der Song ist ab 08.08.2025 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.
Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000
Verlag: Veverly Publishing
Text: Burkhard Peine, Musik: Burkhard Peine
VÖ-Datum: 08.08.2025
ISRC-Nr.:DENA52412060
Mehr Infos zum Künstler gibt es im Web bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook
Burkhard Peine sucht musikalisch seinen „Engel der Liebe"
