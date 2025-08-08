  • Burkhard Peine sucht musikalisch seinen „Engel der Liebe“

    Schlager von der Börde

    Bild„Engel der Liebe“ von Burkhard Peine erzählt die Geschichte zweier Menschen, welche eine besondere Bindung entwickeln. Der Song erzählt von einem Urlaub, der zu einer willkommenen Auszeit vom Alltag wurde – Sonne, Meer und warme Brisen ließen alles vergessen. Inmitten dieser Idylle entstand eine zarte, zutiefst berührende Verbindung zu einer Frau, die verheiratet war und ein Kind hatte. Eine Liebe, die sich in kleinen Gesten, Blicken und Berührungen zeigte – wunderschön, aber von bittersüßer Melancholie und einem Gefühl von Schuld und Verwirrung begleitet. Die Gewissheit, dass diese Liebe kein Happy End haben kann und nur als flüchtige Erinnerung bleibt, hinterlässt Schmerz, aber auch Dankbarkeit für die erlebten Gefühle.
    Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).Der Song ist ab 08.08.2025 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

    Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000
    Verlag: Veverly Publishing
    Text: Burkhard Peine, Musik: Burkhard Peine
    VÖ-Datum: 08.08.2025
    ISRC-Nr.:DENA52412060
    Mehr Infos zum Künstler gibt es im Web bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook
    Presse- und Promotionagentur:
    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

