Der Zug fährt ab aber nur musikalisch bei Uwe Jensen

Eine neue Auskopplung aus dem neuen Album, „Einfach Du“

Es ist mit „Der Zug fährt ab“ eine weitere tolle Schlagersingle aus dem erfolgreichen Jubiläumsalbum „Einfach Du“ ausgekoppelt worden. Das Album kam 2023 anlässlich des 50. Bühnenjubiläums von Uwe Jensen auf den Markt. Es enthält jede Menge schöne Schlager, wo nun ein weiteres Lied daraus veröffentlicht wird.

Als Veröffentlichungs-Bonus gibt es für die Radiosender noch den Titelsong des Albums „Einfach Du“ oben auf. Musikgenuss im Doppelpack!

Uwe Jensen brachte mit diesem CD-Album „Einfach Du“ sein Jubiläumswerk zum 50. Bühnengeburtstag als Sänger auf den Markt. Es enthält 14 wunderbare Schlager zum hören, träumen und tanzen. „Einfach Du“ ist da als Titelsong ein sehr gelungenes Stück. „Der Zug fährt ab“ ist eine brillante Auskopplung aus der Erfolgs-CD.

1. Der Zug fährt ab 3:03 Minuten

Musik: Sigrid Adam, Text: Sigrid Adam, Andre Martin Heller

Verlag: Muro Musikverlag / Coco Melody

ISRC: DEZ522100296

2. Einfach du 3:22 Minuten

Musik: Roland Häring, Text: Sigrid Adam, Andre Martin Heller

Verlag: Muro Musikverlag / Coco Melody

ISRC: DEZ522100299

Label: Hitmix Music; Labelcode: LC 20178

Veröffentlichungs-Datum: 23.02.2024

Produktion: Roland Häring

Gitarren, Keyboard Programming: Roland Häring

© 2024 Das Urheberrecht bei dieser Produktion liegt bei DTVmusic Promotion mit der exklusiven Lizenz und freundlicher Genehmigung von HITMIX Music

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Web unter www.uwe-jensen.net und bei ihn in den sozialen Medien

Quelle: DTVmusic Promotion

