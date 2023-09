„Ein Teil von mir bleibt“ meint musikalisch Frank Liebe

Das Comeback des Sängers

Was ist Schlager ohne Liebe?

Vollblutmusiker, Poet, Maler und vor allem Mensch. So könnte man den humorvollen Sänger, Songwriter Frank Liebe aus Berlin, bei dem der Name kein Künstlername, sondern Programm ist, kurz beschrieben. Allerdings umfasst das künstlerische Dasein von Frank noch viel mehr.

Von seinen Fans ist unter anderem oft zu hören: „Liebevoller Mensch mit dem Herz auf der Zunge“ oder einfach nur „Samtstimme“.

So ist es auch kein Zufall, dass Frank mit seiner charismatischen, liebevollen Art sein Publikum schnell begeistert, welches sich in den Texten seiner Songs schnell wiederfindet, oder sich einfach nur in die Gedankenwelt von ihm mitnehmen lässt. Die Musik des Berliner Sängers lässt sich in die Genre Schlager / Rock / Pop einordnen. Seine Songs sind mit modernen, tanzbaren Beats, zum Teil mit gewissen Einflüssen aus zurückliegenden Zeiten, geprägt, womit die Lieder voll und ganz in jede Zeit passen. Seine tiefgründigen Texte runden das musikalische Gesamtpaket ab.

In seinem neu erschienenen Titel „EIN TEIL VON MIR BLEIBT“ präsentiert sich Frank Liebe wieder einmal als kraftvoller Sänger mit seiner unverwechselbaren Stimme. Der Song stammt aus der Feder von Antje Klann und Andreas Goldmann und wurde Frank auf die Stimmbänder geschrieben.

Ein Song mit Ohrwurm- und Tanzgarantie.

Frank Liebe – Ein Teil von mir

Text: Antje Klann; Musik: Andreas Goldmann

Label und Labelcode: Rekrodjet, LC 24625

Verlag: Pipmatz MV

ISRC:

DEDA61600149 03:43

© 2023 Frank Liebe

VÖ-Datum: 22.09.2023

Mehr Infos über den Künstler gibt es im Web unter www.frank-liebe.de und bei ihm in den sozialen Netzwerken

Quelle: Büro Frank Liebe

