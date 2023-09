Machst Du den ersten Schritt – die musikalische Frage von Harry Harrison

Ein flotter Liebesschlager

Zwei Menschen treffen sich und sind sich auf Anhieb sehr sympatisch. Irgendwie hat es da gewaltig gefunkt. Doch wer macht da den nächsten oder auch ersten Schritt, damit es mehr werden kann? Er oder Sie haben das im Kopf und hoffen, dass der Andere diesen Schritt macht. Einfach zu sagen „Ich liebe Dich“. Dieses Thema beschäftigt musikalisch, den Franken Harry Harrison.

Dies ist auch der neue flotte und gefühlvolle Schlager – Machst Du den ersten Schritt.

Harry Harrison stammt aus einer alten Schaustellerfamilie, die 5 Generationen zurück reicht. Wobei er selbst nicht mehr in dieser Zunft arbeitet. Bei seinen Live-Auftritten singt er nicht nur sein Schlager-Repertoire, sondern zeigt mit rockigen Songs, dass auch ein Rock’n’Roller in ihm steckt. Mit diesen unterschiedlichen Liedern macht er seine Shows zu einem bunten Vergnügen. Beliebt wurde er allerdings auch mit seinem Programm „Harrison singt..“

Es ist ein Programm mit faszinierenden Arrangements von Remix-Versionen älterer

bekannter Songs.

Harry hat schon eine Menge Singles und Alben heraus gebracht und schafft es immer mit seinen Liedern sich in den oberen Plätzen der Hitparaden zu platzieren.

Harry Harrison (ISRC-Code DEZ522100440) / (LC20178)

Machst du den ersten Schritt (Single Version) (02:57 Min.)

Musik: Sigrid Adam

Text: Sigrid Adam, Andre Martin Heller

Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody

© 2023 Das copyright hier liegt bei DTVmusic Promotion, unter exklusiver Lizenz von

HITMIX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Produktion: Roland Häring

Gitarren, Keyboard Programming: Roland Häring

VÖ-Datum: 22.09.2023

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet unter www.harry-harrison.de und bei ihm

in den sozialen Netzwerken wie Facebook

Info- und Bildquelle: DTVmusic Promotion/Enrico Heller

