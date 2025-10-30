  • Luna Heart besingt die „Lights of Hope“

    Ein Lied mit dem Licht der Hoffnung

    BildISRC: DEAR42507888
    EAN: 4070169942530
    Interpretin: Luna Heart
    Text: Luna Heart
    Musik:Gottfried Koch
    Producer: Gottfried Koch
    Verlag: CARMINA PUBLISHING
    Copyright: © 2025 CARMINA RECORDS
    Label: Carmina Records
    VÖ-Datum: 30.10.2025

    Der Herbst kommt mit einem Song und einer Stimme die aufhorchen lassen:

    Luna Heart und „Lights of Hope“ lassen uns ein bisschen optimistischer in die dunkle Jahreszeit schauen. Ab dem 30.10.’25 auf allen Portalen im Streaming und Download!

    Schon im zarten Alter von sieben Jahren begann Luna Heart, die norddeutsche Sängerin und Songwriterin, ihr Gesangstalent zu entdecken und machte bald auch ihre ersten Bühnenerfahrungen. Später wirkte sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme in diversen Musicals mit: Von Evita und Cabaret bis ins Weiße Rössl – also die ganze Bandbreite des Genres. Aber eigentlich ist Luna Heart im Rock- und Popbereich zuhause und seit 2008 ist sie mit dem Fokus auf eigene Songs wieder aktiv. Zusammen mit dem Hamburger Produzenten Gottfried Koch hat sie jetzt den Song „Lights of Hope“ geschrieben, der zugleich das Debüt dieser Kooperation ist. Ein Titel der Mut und Zuversicht verbreitet – und davon kann man ja nie genug haben. Weitere Songs sind bereits in Arbeit. Wir werden also schon in nächster Zukunft mehr von Luna Heart hören. Und das gehört auch zu den „Lichtern der Hoffnung“.

    Quelle: Carmina Records

