Wahnsinn – die neue deutsche Single von Kessie
Flotte Musik aus dem Norden
Mit ihrer neuen Single “ Wahnsinn“ veröffentlicht Kessie einen Schlager
Um die Kraft der Liebe. Es geht ums ankommen.
Wie fing es an die Balance zwischen Liebe nähe und Freiraum. Liebe bedeutet immer einen Weg zu finden und nicht aufzugeben.
Viele Texte sind aus ihrer Feder gekommen, nicht nur für sich sondern auch für andere im Schlagerbereich.
Kessie, das bedeutet Schlager mit Herz und Gefühl. Sie überzeugt mit ihrer Herzlichkeit, tanzbarem Schlager und ist eine Sängerin die sich viel Zeit für ihre Fans nimmt.
Das merken diese wohlwollend und danken es ihr mit kräftiger Unterstützung.
Schlager mit Herz und Gefühl einer leidenschaftlichen Künstlerin!
Kessie – Wahnsinn
Label: MusicHub by Gema
VÖ-Datum: 09.11.2025.
ISRC-Nummer: DEYX82275174
EAN: 4064946644434
Länge: 3.08 Minuten
Text und Musik: Peter Bauch
Mehr Infos zu Kessie gibt es bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram
Quelle: Büro Kessie
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
