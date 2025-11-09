  • Wahnsinn – die neue deutsche Single von Kessie

    Flotte Musik aus dem Norden

    BildMit ihrer neuen Single “ Wahnsinn“ veröffentlicht Kessie einen Schlager
    Um die Kraft der Liebe. Es geht ums ankommen.
    Wie fing es an die Balance zwischen Liebe nähe und Freiraum. Liebe bedeutet immer einen Weg zu finden und nicht aufzugeben.

    Viele Texte sind aus ihrer Feder gekommen, nicht nur für sich sondern auch für andere im Schlagerbereich.
    Kessie, das bedeutet Schlager mit Herz und Gefühl. Sie überzeugt mit ihrer Herzlichkeit, tanzbarem Schlager und ist eine Sängerin die sich viel Zeit für ihre Fans nimmt.
    Das merken diese wohlwollend und danken es ihr mit kräftiger Unterstützung.
    Schlager mit Herz und Gefühl einer leidenschaftlichen Künstlerin!

    Kessie – Wahnsinn
    Label: MusicHub by Gema
    VÖ-Datum: 09.11.2025.
    ISRC-Nummer: DEYX82275174
    EAN: 4064946644434
    Länge: 3.08 Minuten
    Text und Musik: Peter Bauch
    Mehr Infos zu Kessie gibt es bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram
    Quelle: Büro Kessie

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

