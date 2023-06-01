Knürr und IHSE präsentieren vollintegrierte Arbeitsplatz-Lösungen für ergonomische u. resiliente Kontrollräume

Mit neuen Lösungen bieten Knürr und IHSE ready-to-buy, vollintegrierte Arbeitsplätze,

die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind.

Arnstorf, 10. November 2025 – Zwei deutsche Technologieführer bündeln ihre

Kompetenzen: Knürr GmbH, Spezialist für integrierte Arbeitsplatz- und

Kontrollraumlösungen, und IHSE GmbH, renommierter Anbieter von KVM-Technologie,

stellen ihre neuen vollintegrierten Arbeitsplätze vor. Diese Lösungen verbinden höchste

Ergonomie, Effizienz und IT-Sicherheit für moderne Kontrollräume, Leitwarten und

sicherheitskritische Umgebungen.

Mit den neuen Lösungen bieten Knürr und IHSE ready-to-buy, vollintegrierte Arbeitsplätze,

die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind: Von ergonomischen

Einzelarbeitsplätzen bis hin zu komplexen Matrix-Systemen für großflächige Leitstände. Die

Kombination aus der Ergocon-Konsole von Knürr und der integrierten KVM-Technologie von

IHSE schafft einen perfekt abgestimmten Arbeitsplatz mit maximaler Bedienfreundlichkeit

und Zuverlässigkeit.

Drei Typen für maximale Flexibilität

„Core“ Arbeitsplatz:

Alle zu bedienende Rechner sind direkt im Arbeitsplatz verbaut und werden komfortabel mit

nur einer Tastatur und Maus bedient. Jeder Rechner verfügt über seine eigenen Monitore –

so bleiben alle Systeme gleichzeitig im Blick. Das reduziert Peripherie, spart Platz und

steigert die Effizienz sowie den Bedienkomfort erheblich.

„Remote“ Arbeitsplatz:

Die Remote-Workstation-Lösung für ruhige, sichere Arbeitsplätze. Rechner werden zentral

im Serverraum ausgelagert, wodurch Lärm, Hitze und Staub im Büro entfallen, Ergonomie

und Sicherheit aber gleichzeitig gesteigert werden.

„Flex“ Arbeitsplatz:

Die High-End-Lösung für umfangreichere Umgebungen. Anwender erhalten von jedem

Arbeitsplatz zentralen Zugriff auf alle Rechner. Mit Remote-Administration, Usermanagement

und skalierbarer Architektur eignet sich dieser Arbeitsplatztyp perfekt für sicherheitskritische

Kontrollräume.

Vorteile auf einen Blick

? Ganzheitliche Systemintegration: Vollständig integrierte Technik für maximale

Betriebssicherheit, kurze Signalwege und ein aufgeräumtes Arbeitsplatzdesign

? Ergonomie trifft Technologie: Bis zu drei elektrisch verstellbaren Achsen für

Arbeitsebene und Monitore sorgen für perfekte Sichtlinien – kombiniert mit intuitiver

KVM-Steuerung für effizientes und komfortables Arbeiten

? Sicherheit: Physische Trennung durch Auslagerung der Systeme in den Serverraum

? Flexibilität: Skalierbar von Einzelarbeitsplätzen bis zu großen Leitständen

? Zuverlässigkeit: Bewährte Technologiepartnerschaft zwischen Knürr und IHSE. Von

Planung und Installation bis zu Wartung und Updates -Komplettservice aus einer

Hand für langfristige Systemverfügbarkeit und Zukunftssicherheit

Alles aus einer Hand

Neben den integrierten Arbeitsplatzlösungen bieten Knürr und IHSE ergänzende

Dienstleistungen rund um Raumplanung, Akustik, Beleuchtung und

Serverraumausstattung. Damit erhalten Kunden ein ganzheitliches Konzept für einen

zukunftssicheren Kontrollraum.

Live erleben auf der PMRExpo 2025

Interessenten können die neuen vollintegrierten Arbeitsplätze live auf der PMRExpo 2025

in Köln erleben. Vor Ort präsentieren beide Unternehmen die innovativen Lösungen im

praktischen Einsatz. Treffen Sie uns an Stand F016 017.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Knürr GmbH

Frau Carolin Richter

Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf

Deutschland

fon ..: 0 87 23 / 28 – 137

web ..: https://www.knuerr.com/de

email : carolin.richter@knuerr.com

Knürr GmbH:

Seit mehr als 50 Jahren steht die Knürr GmbH für Kompetenz und Innovation im Bereich

mission-kritischer Kontrollraumlösungen – Made in Germany.

Als globaler Spezialist entwickelt und realisiert Knürr ergonomische, zuverlässige und

modulare Arbeitsplatz- und Infrastrukturlösungen, die auf maximale Effizienz, Flexibilität und

langfristige Investitionssicherheit ausgerichtet sind.

Der Fokus liegt dabei auf einem anwenderzentrierten Design, höchster Betriebsperformance

und Systemzuverlässigkeit – von der ersten Konzeptidee bis zur schlüsselfertigen

Installation. Mit dieser Kombination aus technischer Präzision und praxisorientierter

Erfahrung schafft Knürr maßgeschneiderte Lösungen für moderne Leitstellen und

Kontrollräume weltweit.

IHSE GmbH:

IHSE steht seit Jahrzehnten für zertifizierte KVM-Technologie made in Germany.

Mit Common-Criteria-zertifizierten Komponenten, Hardwarezugriffsschutz und echter

physischer Isolation („Air Gap“) sorgt IHSE für den Schutz der kritischen Steuerlogik in

Leitstellen.

Die KVM-Systeme trennen Daten- und Verwaltungsnetze physisch voneinander und

verhindern so unautorisierten Zugriff, Malware-Infektionen und Netzwerkangriffe. Das

Ergebnis: maximale Integrität und Verfügbarkeit der Kernsysteme.

Damit schafft IHSE die Grundlage für sichere, hochverfügbare Infrastrukturen in

sicherheitskritischen Bereichen wie Verteidigung, Verkehr, Energie und Behörden.

Pressekontakt:

Knürr GmbH

Frau Carolin Richter

Mariakirchener Straße 38

94424 Arnstorf

fon ..: 0 87 23 / 28 – 137

web ..: https://www.knuerr.com/de

email : carolin.richter@knuerr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

80 Jahre Europäisches Forum Alpbach wurde im Congress Centrum Alpbach gefeiert Zuverlässig seit 1973: die IBH Hammer GmbH aus Berlin bietet Produkte aus der Automatisierungstechnik