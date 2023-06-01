-
Knürr und IHSE präsentieren vollintegrierte Arbeitsplatz-Lösungen für ergonomische u. resiliente Kontrollräume
Arnstorf, 10. November 2025 – Zwei deutsche Technologieführer bündeln ihre
Kompetenzen: Knürr GmbH, Spezialist für integrierte Arbeitsplatz- und
Kontrollraumlösungen, und IHSE GmbH, renommierter Anbieter von KVM-Technologie,
stellen ihre neuen vollintegrierten Arbeitsplätze vor. Diese Lösungen verbinden höchste
Ergonomie, Effizienz und IT-Sicherheit für moderne Kontrollräume, Leitwarten und
sicherheitskritische Umgebungen.
Drei Typen für maximale Flexibilität
„Core“ Arbeitsplatz:
Alle zu bedienende Rechner sind direkt im Arbeitsplatz verbaut und werden komfortabel mit
nur einer Tastatur und Maus bedient. Jeder Rechner verfügt über seine eigenen Monitore –
so bleiben alle Systeme gleichzeitig im Blick. Das reduziert Peripherie, spart Platz und
steigert die Effizienz sowie den Bedienkomfort erheblich.
„Remote“ Arbeitsplatz:
Die Remote-Workstation-Lösung für ruhige, sichere Arbeitsplätze. Rechner werden zentral
im Serverraum ausgelagert, wodurch Lärm, Hitze und Staub im Büro entfallen, Ergonomie
und Sicherheit aber gleichzeitig gesteigert werden.
„Flex“ Arbeitsplatz:
Die High-End-Lösung für umfangreichere Umgebungen. Anwender erhalten von jedem
Arbeitsplatz zentralen Zugriff auf alle Rechner. Mit Remote-Administration, Usermanagement
und skalierbarer Architektur eignet sich dieser Arbeitsplatztyp perfekt für sicherheitskritische
Kontrollräume.
Vorteile auf einen Blick
? Ganzheitliche Systemintegration: Vollständig integrierte Technik für maximale
Betriebssicherheit, kurze Signalwege und ein aufgeräumtes Arbeitsplatzdesign
? Ergonomie trifft Technologie: Bis zu drei elektrisch verstellbaren Achsen für
Arbeitsebene und Monitore sorgen für perfekte Sichtlinien – kombiniert mit intuitiver
KVM-Steuerung für effizientes und komfortables Arbeiten
? Sicherheit: Physische Trennung durch Auslagerung der Systeme in den Serverraum
? Flexibilität: Skalierbar von Einzelarbeitsplätzen bis zu großen Leitständen
? Zuverlässigkeit: Bewährte Technologiepartnerschaft zwischen Knürr und IHSE. Von
Planung und Installation bis zu Wartung und Updates -Komplettservice aus einer
Hand für langfristige Systemverfügbarkeit und Zukunftssicherheit
Alles aus einer Hand
Neben den integrierten Arbeitsplatzlösungen bieten Knürr und IHSE ergänzende
Dienstleistungen rund um Raumplanung, Akustik, Beleuchtung und
Serverraumausstattung. Damit erhalten Kunden ein ganzheitliches Konzept für einen
zukunftssicheren Kontrollraum.
Live erleben auf der PMRExpo 2025
Interessenten können die neuen vollintegrierten Arbeitsplätze live auf der PMRExpo 2025
in Köln erleben. Vor Ort präsentieren beide Unternehmen die innovativen Lösungen im
praktischen Einsatz. Treffen Sie uns an Stand F016 017.
Knürr GmbH:
Seit mehr als 50 Jahren steht die Knürr GmbH für Kompetenz und Innovation im Bereich
mission-kritischer Kontrollraumlösungen – Made in Germany.
Als globaler Spezialist entwickelt und realisiert Knürr ergonomische, zuverlässige und
modulare Arbeitsplatz- und Infrastrukturlösungen, die auf maximale Effizienz, Flexibilität und
langfristige Investitionssicherheit ausgerichtet sind.
Der Fokus liegt dabei auf einem anwenderzentrierten Design, höchster Betriebsperformance
und Systemzuverlässigkeit – von der ersten Konzeptidee bis zur schlüsselfertigen
Installation. Mit dieser Kombination aus technischer Präzision und praxisorientierter
Erfahrung schafft Knürr maßgeschneiderte Lösungen für moderne Leitstellen und
Kontrollräume weltweit.
IHSE GmbH:
IHSE steht seit Jahrzehnten für zertifizierte KVM-Technologie made in Germany.
Mit Common-Criteria-zertifizierten Komponenten, Hardwarezugriffsschutz und echter
physischer Isolation („Air Gap“) sorgt IHSE für den Schutz der kritischen Steuerlogik in
Leitstellen.
Die KVM-Systeme trennen Daten- und Verwaltungsnetze physisch voneinander und
verhindern so unautorisierten Zugriff, Malware-Infektionen und Netzwerkangriffe. Das
Ergebnis: maximale Integrität und Verfügbarkeit der Kernsysteme.
Damit schafft IHSE die Grundlage für sichere, hochverfügbare Infrastrukturen in
sicherheitskritischen Bereichen wie Verteidigung, Verkehr, Energie und Behörden.
Pressekontakt:
Knürr GmbH
Frau Carolin Richter
Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
fon ..: 0 87 23 / 28 – 137
web ..: https://www.knuerr.com/de
email : carolin.richter@knuerr.com
Knürr und IHSE präsentieren vollintegrierte Arbeitsplatz-Lösungen für ergonomische u. resiliente Kontrollräume
