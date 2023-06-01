  • Knürr und IHSE präsentieren vollintegrierte Arbeitsplatz-Lösungen für ergonomische u. resiliente Kontrollräume

    Mit neuen Lösungen bieten Knürr und IHSE ready-to-buy, vollintegrierte Arbeitsplätze,
    die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind.

    BildArnstorf, 10. November 2025 – Zwei deutsche Technologieführer bündeln ihre
    Kompetenzen: Knürr GmbH, Spezialist für integrierte Arbeitsplatz- und
    Kontrollraumlösungen, und IHSE GmbH, renommierter Anbieter von KVM-Technologie,
    stellen ihre neuen vollintegrierten Arbeitsplätze vor. Diese Lösungen verbinden höchste
    Ergonomie, Effizienz und IT-Sicherheit für moderne Kontrollräume, Leitwarten und
    sicherheitskritische Umgebungen.

    Mit den neuen Lösungen bieten Knürr und IHSE ready-to-buy, vollintegrierte Arbeitsplätze,
    die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind: Von ergonomischen
    Einzelarbeitsplätzen bis hin zu komplexen Matrix-Systemen für großflächige Leitstände. Die
    Kombination aus der Ergocon-Konsole von Knürr und der integrierten KVM-Technologie von
    IHSE schafft einen perfekt abgestimmten Arbeitsplatz mit maximaler Bedienfreundlichkeit
    und Zuverlässigkeit.

    Drei Typen für maximale Flexibilität

    „Core“ Arbeitsplatz:
    Alle zu bedienende Rechner sind direkt im Arbeitsplatz verbaut und werden komfortabel mit
    nur einer Tastatur und Maus bedient. Jeder Rechner verfügt über seine eigenen Monitore –
    so bleiben alle Systeme gleichzeitig im Blick. Das reduziert Peripherie, spart Platz und
    steigert die Effizienz sowie den Bedienkomfort erheblich.

    „Remote“ Arbeitsplatz:
    Die Remote-Workstation-Lösung für ruhige, sichere Arbeitsplätze. Rechner werden zentral
    im Serverraum ausgelagert, wodurch Lärm, Hitze und Staub im Büro entfallen, Ergonomie
    und Sicherheit aber gleichzeitig gesteigert werden.

    „Flex“ Arbeitsplatz:
    Die High-End-Lösung für umfangreichere Umgebungen. Anwender erhalten von jedem
    Arbeitsplatz zentralen Zugriff auf alle Rechner. Mit Remote-Administration, Usermanagement
    und skalierbarer Architektur eignet sich dieser Arbeitsplatztyp perfekt für sicherheitskritische
    Kontrollräume.

    Vorteile auf einen Blick
    ? Ganzheitliche Systemintegration: Vollständig integrierte Technik für maximale
    Betriebssicherheit, kurze Signalwege und ein aufgeräumtes Arbeitsplatzdesign
    ? Ergonomie trifft Technologie: Bis zu drei elektrisch verstellbaren Achsen für
    Arbeitsebene und Monitore sorgen für perfekte Sichtlinien – kombiniert mit intuitiver
    KVM-Steuerung für effizientes und komfortables Arbeiten
    ? Sicherheit: Physische Trennung durch Auslagerung der Systeme in den Serverraum
    ? Flexibilität: Skalierbar von Einzelarbeitsplätzen bis zu großen Leitständen
    ? Zuverlässigkeit: Bewährte Technologiepartnerschaft zwischen Knürr und IHSE. Von
    Planung und Installation bis zu Wartung und Updates -Komplettservice aus einer
    Hand für langfristige Systemverfügbarkeit und Zukunftssicherheit

    Alles aus einer Hand
    Neben den integrierten Arbeitsplatzlösungen bieten Knürr und IHSE ergänzende
    Dienstleistungen rund um Raumplanung, Akustik, Beleuchtung und

    Serverraumausstattung. Damit erhalten Kunden ein ganzheitliches Konzept für einen
    zukunftssicheren Kontrollraum.

    Live erleben auf der PMRExpo 2025

    Interessenten können die neuen vollintegrierten Arbeitsplätze live auf der PMRExpo 2025
    in Köln erleben. Vor Ort präsentieren beide Unternehmen die innovativen Lösungen im
    praktischen Einsatz. Treffen Sie uns an Stand F016 017.

    Knürr GmbH:

    Seit mehr als 50 Jahren steht die Knürr GmbH für Kompetenz und Innovation im Bereich
    mission-kritischer Kontrollraumlösungen – Made in Germany.

    Als globaler Spezialist entwickelt und realisiert Knürr ergonomische, zuverlässige und
    modulare Arbeitsplatz- und Infrastrukturlösungen, die auf maximale Effizienz, Flexibilität und
    langfristige Investitionssicherheit ausgerichtet sind.

    Der Fokus liegt dabei auf einem anwenderzentrierten Design, höchster Betriebsperformance
    und Systemzuverlässigkeit – von der ersten Konzeptidee bis zur schlüsselfertigen
    Installation. Mit dieser Kombination aus technischer Präzision und praxisorientierter
    Erfahrung schafft Knürr maßgeschneiderte Lösungen für moderne Leitstellen und
    Kontrollräume weltweit.

    IHSE GmbH:

    IHSE steht seit Jahrzehnten für zertifizierte KVM-Technologie made in Germany.

    Mit Common-Criteria-zertifizierten Komponenten, Hardwarezugriffsschutz und echter
    physischer Isolation („Air Gap“) sorgt IHSE für den Schutz der kritischen Steuerlogik in
    Leitstellen.

    Die KVM-Systeme trennen Daten- und Verwaltungsnetze physisch voneinander und
    verhindern so unautorisierten Zugriff, Malware-Infektionen und Netzwerkangriffe. Das
    Ergebnis: maximale Integrität und Verfügbarkeit der Kernsysteme.

    Damit schafft IHSE die Grundlage für sichere, hochverfügbare Infrastrukturen in
    sicherheitskritischen Bereichen wie Verteidigung, Verkehr, Energie und Behörden.

