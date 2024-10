TOP 250 Germany: Deutschlands beste Tagungshotels und -locations gekürt

Noch nie in ihrer 23-jährigen Geschichte war die Beteiligung bei den Wahlen zu den besten Tagungshotels in Deutschland so hoch wie in diesem Jahr.

In das Ranking des von Deutschlands größter Hotelkooperation „TOP 250 Germany“ ausgeschriebenen Wettbewerbs fanden insgesamt 9.184 Einzelstimmen von Tagungskunden, Trainer:innen, Führungskräften und Personalentwickler:innen Berücksichtigung. Die Abstimmung erfolgte sowohl klassisch per Print- als auch per Online-Stimmzettel. Außerdem flossen die Bewertungen zu Häusern der letzten zwölf Monate (seit August 2023) auf dem TOP 250-Portal ein. Verliehen wurden die Preise am 29. September 2024 im Hotelcamp Reinsehlen in der Lüneburger Heide an Tagungshotels in den Kategorien Seminar, Konferenz, Klausur, Kreativprozesse sowie Event und an Tagungslocations in den Kategorien Tagung und Event. „Die beste Wahlbeteiligung seit Bestehen unseres Wettbewerbs ist ein Zeichen für die exzellente Arbeit unserer Tagungshotels“, sagt Reinhard Peter, Projektleiter TOP 250 Germany. „Als Hotel oder Location positive Bewertungen aktiv einzusammeln ist eine Herausforderung. Doch wenn man sich dieser stellt, zahlt sich das aus.“

Die besten Tagungshotels und Locations in den einzelnen Kategorien

Die hervorragende Arbeit als Tagungshotel hat sich in der Kategorie Seminar auf den Plätzen eins bis drei ausgezahlt für „Westerham – Die Akademie“, „ANDERS Hotel Walsrode“ und „hôtel villa raab“. In der Kategorie Konferenz setzte sich der Vorjahressieger „Parkhotel Schillerhain“ durch, vor „Westerham – Die Akademie“ und „Schloss Hohenkammer“. Im Bereich Klausur belegte „Hotel Gut Hühnerhof“ die Top-Position, dicht gefolgt von „Kloster Hornbach“ und „hôtel schloss romrod“. Auf dem Gebiet der Kreativprozesse gewann „ARCADEON – Haus der Wissenschaft und Weiterbildung“ den ersten Platz, „Schloss Hohenkammer“ belegte den zweiten und „GenoHotel Baunatal“ den dritten Rang. Den Titel verteidigte im Bereich Event „Hotel Schönbuch“ vor „Pfalzhotel Asselheim“ und „ANDERS Hotel Walsrode“. Unter den Top-Tagungslocations schnitt der Vorjahressieger „Refugium im Schloss Steinburg“ in der Kategorie Tagung erneut am besten ab, Platz zwei belegte „Buhlsche Mühle Tagungszentrum Ettlingen“ und Platz drei ging an den „Böhmesaal“ im Hotel Park Soltau. Die Kategorie Event unter den Top-Tagungslocations entschied ebenfalls wie im Vorjahr das „Vogel Convention Center“ für sich, vor der Krefelder „LERN & DENKER werkStadt“ und „FIFTY HEIGHTS“ in Frankfurt.

Top-Performer zieht in die neue „Hall of Fame“ ein

„Im diesjährigen Wettbewerb gab es unter den Besten der Besten weniger Bewegung als wir dies in den Vorjahren teils beobachteten“, sagt Peter. Fortlaufend herausragend performt hat das Hotelcamp Reinsehlen, das aufgrund der überragenden Ergebnisse der vergangenen vier Jahre in die neugeschaffene ,Hall of Fame‘ für maximal zwei Jahre einziehen darf und daher in diesem Jahr nicht zum Wettbewerb antrat. „Die 23. Wahlen zu den besten Tagungshotels sind Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Kooperation führender Tagungshotels innerhalb der TOP 250 Germany.“ Eine enge Zusammenarbeit, regelmäßige Treffen und der Austausch von Erfahrungen und Kompetenzen tragen zur kontinuierlichen Verbesserung der einzelnen Tagungshotels und Tagungslocations bei.

