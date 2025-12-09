  • Zuverlässig seit 1973: die IBH Hammer GmbH aus Berlin bietet Produkte aus der Automatisierungstechnik

    Technische Produkte und Systeme für Automatisierung, Pneumatik, Fluid-, Vakuum- und Antriebstechnik: IBH Hammer GmbH aus Berlin steht deutschlandweit für Qualität, Erfahrung und individuelle Lösungen.

    Erste Wahl für Produkte aus der Automatisierungstechnik ist die IBH Hammer GmbH. Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht das Unternehmen aus Berlin für Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Automatisierungstechnik. Vom Hauptsitz in Berlin aus sowie über die Standorte in Leipzig, Dresden und Rheine ist das Unternehmen deutschlandweit präsent und ein gefragter Partner für Industrie, Maschinenbau und produzierendes Gewerbe.

    Die IBH Hammer GmbH hat sich auf den Vertrieb hochwertiger technischer Produkte aus der Automatisierungstechnik spezialisiert und überzeugt durch eine konsequent qualitätsorientierte Einkaufs-, Service- und Produktphilosophie. Langjährige Kooperationen mit weltweit führenden Herstellern garantieren den Kunden innovative Lösungen und ein breites Produktportfolio auf dem neuesten Stand der Technik.

    Zum Portfolio des Berliner Unternehmens gehören Pneumatik, Fluid- und Prozesstechnik, Gasfedern und Dämpfer, Dämpfungs- und Schwingungstechnik, elektromechanische Antriebe, JUN-AIR Kompressoren sowie Ersatzteile für Pneumatik und Antriebstechnik. Über die hauseigene Baugruppenmontage realisiert das Unternehmen individuelle, einbaufertige System- und Komplettlösungen – exakt abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen.

    Die IBH Hammer GmbH verbindet an seinen Standorten in Berlin, Rheine, Leipzig und Dresden regionale Stärke und internationale Ausrichtung. Diese regionale Nähe zu Kunden und Partnern bildet die Grundlage für Vertrauen, Kontinuität und nachhaltigen Erfolg. Dank eines starken Netzwerks, qualifizierter Mitarbeiter und modern strukturierter Logistikprozesse können Projekte effizient umgesetzt und Lieferzeiten minimiert werden. Die Verbindung aus Erfahrung, Serviceorientierung und Innovationskraft macht die IBH Hammer GmbH zu einem verlässlichen Partner für langfristige Zusammenarbeit.

    Die IBH Hammer GmbH aus Berlin steht für hochwertige technische Produkte und individuelle Lösungen in der Automatisierungstechnik. Durch die Kombination aus dem Portfolio international führender Partner und langjähriger Erfahrung entstehen effiziente und zukunftsorientierte Systeme.

