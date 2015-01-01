  • everIT GmbH startet neuen B2B-Onlineshop directdeal.me

    Mit directdeal.me bündelt die everIT GmbH IT-Hardware, Software und technische Dienstleistungen für B2B-Kunden in Europa in einem modernen Onlineshop.

    BildDie everIT GmbH hat mit www.directdeal.me ihren neuen B2B-Onlineshop erfolgreich gestartet. Mit dem Launch von www.directdeal.me wurde der bisherige Onlineshop, der unter dem Namen Cloudmarkt bekannt war, vollständig abgelöst. Die neue Plattform markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung des digitalen Vertriebs der everIT GmbH und richtet sich gezielt an Geschäftskunden in Deutschland und Europa.

    directdeal.me ist ein professionell ausgerichteter B2B-Onlineshop für IT-Hardware, Software und IT-Lösungen. Unternehmen erhalten Zugriff auf ein breites und kontinuierlich wachsendes Sortiment namhafter Hersteller wie HP, Lenovo, Dell Technologies, Microsoft, HPE sowie weiterer etablierter Marken aus den Bereichen IT-Infrastruktur, Netzwerktechnik, Arbeitsplatzlösungen und Unternehmenssoftware. Das Portfolio reicht von Notebooks, Workstations, Server- und Storage-Systemen über Netzwerklösungen bis hin zu Lizenzen, Cloud-Services und Zubehör.

    Der Onlineshop ist konsequent auf die Anforderungen von Geschäftskunden ausgerichtet. Dazu zählen unter anderem transparente Produktinformationen, individuelle Angebotsmöglichkeiten, projektbezogene Beschaffung sowie skalierbare Lösungen für kleine, mittelständische und große Unternehmen. directdeal.me versteht sich dabei nicht nur als Einkaufsplattform, sondern als digitale Schnittstelle zwischen Produktwelt, Beratung und technischer Umsetzung.

    Als europaweit agierendes IT-Unternehmen bietet die everIT GmbH neben dem Handel mit Software und Hardware auch umfassende technische Dienstleistungen an. Das Leistungsspektrum umfasst IT-Beratung, Konzeption und Implementierung moderner IT-Infrastrukturen, Managed Services, Wartung und Support sowie individuelle Projektlösungen. Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung, herstellerübergreifender Kompetenz und einer praxisnahen Betreuung über den gesamten IT-Lebenszyklus hinweg.

    Mit der Einführung von www.directdeal.me stärkt die everIT GmbH ihre Position als ganzheitlicher B2B-IT-Partner und schafft eine moderne, leistungsfähige Plattform für Unternehmen, die ihre IT-Beschaffung und IT-Services effizient, sicher und zukunftsorientiert gestalten möchten. Gleichzeitig bildet der neue Onlineshop die Grundlage für weiteres Wachstum und eine noch engere Verzahnung von E-Commerce, Beratung und IT-Dienstleistungen auf europäischer Ebene.

