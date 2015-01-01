Kupfer- und Goldexplorer Algo Grande holt Top-Geologen ins Board – Adelita-Exploration vor Sprung?

Algo Grande Copper wird einen neuen Director bestellen: Dr. Raymond Jannas soll das Board stärken. Er bringt >40 Jahre Erfahrung mit Porphyr- und Skarn-Systemen wie Algo Grandes Adelita mit!

Algo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR) stellt die Weichen für die nächste Erkundungs- und Entwicklungsphase seines Kupfer-, Gold- und Silberprojekts Adelita: Auf der in Kürze anstehenden Aktionärsversammlung soll der anerkannte Experte Dr. Raymond Jannas in den Verwaltungsrat berufen werden. Mit dem diesem Schritt will das Unternehmen seine technische Expertise stärken, während die Explorationsarbeiten in einem großflächigen Kupfer-Gold-Silber-Gebiet im Arizona-Sonora-Kupfergürtel weiter vorangetrieben werden.

CEO Enrico Gay betonte in diesem Zusammenhang, dass Jannas‘ Erfahrung in Lateinamerika und mit hydrothermalen Systemen – darunter Porphyr-Lagerstätten und High-Sulfidation-Umfelder – genau zu den bisherigen Beobachtungen und Thesen zum Adelita-Projekt passe. Aus Sicht des Managements soll der neue Director vor allem technische Leitplanken setzen, eine strategische Perspektive einbringen und für die notwendige fachliche Kontrolle sorgen, wenn das Unternehmen seine Exploration skaliert.

Kupfer- und Goldexplorer Algo Grande holt Top-Geologen ins Board – Adelita-Exploration vor Sprung?

