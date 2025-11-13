Absolvere Solutions GmbH startet lokales Buchungsportal ostseebad-boergerende.de

Absolvere Solutions erweitert sein Portfolio mit ostseebad-boergerende.de. Das neue Portal bündelt 37 Objekte und bedient gezielt die lokale Nachfrage nach dem Ostseebad Börgerende.

Rostock, 29. Oktober 2025 – Die Rostocker Digitalagentur Absolvere Solutions GmbH bündelt 12 Jahre Erfahrung in der Tourismus-Vermarktung und startet mit ostseebad-boergerende.de eine neue, technisch hochmoderne Plattform für Ferienimmobilien. Das Portal schließt die strategische Lücke zwischen breiter regionaler Vermarktung und der wachsenden, hyper-lokalen Nachfrage nach dem Ostseebad Börgerende.

Die Absolvere Solutions GmbH erweitert mit diesem „Corporate Spin-Off“ ihr Portfolio. Das neue Portal bündelt alle 37 vom Unternehmen betreuten Ferienwohnungen und -häuser in Börgerende und ergänzt sie um einen tiefgehenden redaktionellen Teil zu lokalen Geschäften, Restaurants und Ausflugszielen.

Technologie als Fundament: Der „Headless Hub“

Um maximale Performance und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, basiert die neue Plattform auf einer modernen Headless-Architektur. Das Frontend, eine serverseitig gerenderte (SSR) Next.js-Anwendung, wird über ein globales Edge Network ausgeliefert und sorgt für Ladezeiten im Millisekundenbereich.

Als zentrales Content-Hub für alle redaktionellen Inhalte dient ein entkoppeltes Drupal 11. Die Kerndaten wie Verfügbarkeiten und Preise werden über eine API direkt von einem externen Property Management System (PMS) bezogen. Eine Caching-Schicht mit Serverless Redis entkoppelt das Frontend vollständig vom Backend und stellt sicher, dass die Seite selbst bei einem Ausfall des CMS voll funktionsfähig bleibt.

Vom Geheimtipp zur etablierten Destination

„Als wir vor über 15 Jahren begannen, war Börgerende-Rethwisch, wenn überhaupt, ein Geheimtipp. Unser Marketing war daher auf die breite Marke ‚Ostsee‘ ausgelegt“, erklärt Marcel Hornburg, Geschäftsführer der Absolvere Solutions GmbH. „Heute ist Börgerende ein anerkanntes Ostseebad und eine eigenständige, stark nachgefragte Destination. ostseebad-boergerende.de ist unsere strategische Antwort auf dieses veränderte Suchverhalten.“

Die Plattform dient als spezialisiertes „Schaufenster für Börgerende“, um die wachsende Zahl an Gästen aufzufangen, die gezielt nach diesem Ort suchen, während die etablierten Portale weiterhin die breite „Ostsee“-Nachfrage bedienen.

„Mit ostseebad-boergerende.de zeigen wir, wie man eine skalierbare und wartbare Architektur aufbaut“, so Hornburg. „Redaktionelle Inhalte werden zentral gepflegt und können auf beliebig vielen Portalen wiederverwendet werden.“

Die neue Plattform ist ab sofort unter https://ostseebad-boergerende.de erreichbar.

Über die Absolvere Solutions GmbH

Die Absolvere Solutions GmbH mit Sitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vereint zwei Geschäftseinheiten: eine IT- und Digitalisierungsagentur, spezialisiert auf Headless-Architekturen, und eine Vermarktungsagentur für Ferienimmobilien. Das Unternehmen bündelt technische Expertise mit über 12 Jahren Markterfahrung in der Tourismusbranche.

