Energy Plug Technologies Inc. erhält Vorbestellung über 20 Einheiten des 261-kWh-Energiespeichersystems

Vancouver, BC – 29. Oktober 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) (Energy Plug oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass ein bestehender Kunde eine Vorbestellung über 20 Einheiten seines 261 Kilowattstunden (kWh) Batterie-Energiespeichersystems (ESS) der nächsten Generation aufgegeben hat.

Das neue System wird in Zusammenarbeit mit SEETEL New Energy (TWSE: 7740), Quantum eMotion Corp. (CSE: QNC) und Malahat Battery Technologies, einem von indigenen Völkern geführten und mit der Malahat Nation verbundenen Unternehmen, entwickelt. Die Auslieferung der ersten Einheiten erfolgt vorbehaltlich der UL-Zertifizierung für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten und in Kanada voraussichtlich Anfang 2026.

Das 261-kWh-ESS von Energy Plug ist auf einen nahtlosen Betrieb neben Dieselgeneratoren ausgelegt, wodurch eine Hybridkonfiguration entsteht, die hervorragende Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltleistung für Industrien bietet, die auf eine zuverlässige netzunabhängige Stromversorgung angewiesen sind.

Wesentliche Vorteile des hybriden ESS von Energy Plug

– Quantensichere Architektur: Das System – angetrieben von der patentierten Quanten-Zufallsengine von Quantum eMotion – schützt Daten und Steuersignale mit Verschlüsselung auf Entropiebasis, wodurch die Widerstandsfähigkeit gegen Cyber- und Post-Quantum-Bedrohungen gewährleistet wird.

– Kraftstoffeffizienz & Kosteneinsparungen: Ein intelligentes Lastmanagement ermöglicht die kurzmögliche Betriebszeit des Generators, senkt den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten und gewährleistet zugleich eine ständige Verfügbarkeit.

– Geringere Emissionen & Lärmbelastung: Der Hybridbetrieb reduziert Treibhausgasemissionen und den Lärmpegel und steht dementsprechend im Einklang mit Nachhaltigkeits- und ESG-Zielen.

– Verbesserte Zuverlässigkeit: Die sofortige Reaktion der Batterie sorgt für eine reibungslose, ununterbrochene Stromversorgung unter variablen Lastbedingungen, was für missionskritische Einsätze von entscheidender Bedeutung ist.

– Betriebliche Flexibilität: Konfigurierbar für Bauwesen, Bergbau und Verteidigungswesen, wo Mobilität, eine geringe Wärmeabgabe und ein geräuscharmer Betrieb unerlässlich sind.

– Verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung: Weniger Generatorzyklen und eine verbesserte Lastverteilung verringern den Verschleiß, wodurch die Lebensdauer der Ausrüstung und die Wartungsintervalle verlängert werden.

Diese Vorbestellung ist ein starker Vertrauensbeweis des Marktes für unsere neue 261-kWh-Plattform, so Chris McGillivray, Head of Sales bei Energy Plug Technologies. Durch die Integration einer modernen Batterietechnologie in herkömmliche Dieselsysteme bieten wir eine Lösung, die Nachhaltigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit in der Praxis – eine entscheidende Voraussetzung für Kunden aus den Bereichen Industrie, Gewerbe und Verteidigung in ganz Nordamerika – in Einklang bringt.

Energy Plug bemüht sich weiterhin um den Ausbau seines Angebots von modularen und mobilen Energiespeichersystemen, um der zunehmenden Nachfrage nach sauberen, flexiblen und sicheren Stromversorgungslösungen für die Bereiche Bauwesen, Infrastruktur und Verteidigung nachzukommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten UL-zertifizierten 261 kWh-Einheiten Anfang 2026 erhältlich sein werden.

Marktforschungen zufolge wird der globale Markt für Energiespeichersysteme (ESS) bis 2030 voraussichtlich auf etwa 512,4 Milliarden US$ anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 11 % entspricht. Quelle: grandviewresearch.com

Diese beträchtliche Expansion unterstreicht die kritische Bedeutung von Batterie- und Netzspeichern für die globale Energiewende, denn die Integration erneuerbarer Energien, die Modernisierung von Netzen und der Einsatz dezentraler Stromversorgungssysteme nimmt weiter rasant zu.

Über Quantum eMotion

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81582/PLUG_102925_DEPRcom.001.png

Quantum eMotion Corp. (TSX-V: QNC, OTCQB: QNCCF) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikationen für das Quantenzeitalter zu sichern.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter www.quantumemotion.com/

Über SEETEL New Energy

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81582/PLUG_102925_DEPRcom.002.png

SEETEL New Energy Co. Ltd. (TWSE: 7740) ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der auf leistungsstarke Lithiumbatteriemodule und Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert ist.

Über Malahat Battery Technology Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81582/PLUG_102925_DEPRcom.003.png

MBT, ein von indigenen Völkern geführtes und mit der Malahat Nation verbundenes Unternehmen, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Völker an Programmen für Verteidigung und saubere Energien spielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte malahatbattery.com.

Über Energy Plug Technologies

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81582/PLUG_102925_DEPRcom.004.png

Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) entwickelt und integriert moderne Batterie-Energiespeichersysteme, die sauberere und widerstandsfähigere Energielösungen für Versorgungsunternehmen, Industrien und Gemeinden in allen Teilen der Welt ermöglichen.

Anfragen zu Vorbestellungen und technischen Spezifikationen richten Sie bitte an:

Chris McGillivray

Head of Sales

Energy Plug Technologies Inc.

Tel: 604-312-3996

E-Mail: cmcgillivray@energyplug.com

Kontaktdaten

info@energyplug.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

