Lieblingsschlager-Award 2026 – Jetzt bewerben

Sänger und Sängerinnen bewerbt euch!

Lieblingsschlager Award 2026: Jetzt bewerben und den nächsten Schritt Richtung Bühne, Release & TV gehen

Deutschland, Januar 2026 – Der Lieblingsschlager Award 2026 ist die Bühne für Schlagerkünstler, die mehr wollen als nur Likes: Sichtbarkeit, echte Aufmerksamkeit und die Chance, aus Talent einen nächsten Karriereschritt zu machen. Wer Stimme, Ausstrahlung und Leidenschaft mitbringt, kann sich ab sofort bewerben – schnell, unkompliziert und direkt online.

Im Mittelpunkt steht ein Projekt, das Schlagerkünstler aktiv fördert und ihnen einen professionellen Weg ins Rampenlicht eröffnet: vom Entdecken neuer Stimmen bis zur echten Veröffentlichungsperspektive. Der Award verbindet Community-Power mit Live-Feeling – und macht aus einer Bewerbung eine Chance, die man nicht liegen lassen sollte.

Das Beste: Das Winner-Package kann deine Karriere spürbar nach vorn bringen.

Der Gewinner erhält ein starkes Gesamtpaket, darunter:

Professionelle Musikproduktion des Titels

Hochwertige Musikvideoproduktion für den Release

Einladung in eine TV-Sendung

Individueller Label-Deal als Karrierestart

Zusätzlich werden die Plätze 1 bis 3 mit einem Award-Pokal ausgezeichnet.

Jetzt bewerben und alle Details sichern:

https://lieblingsschlager.de/award/

Kurz gesagt: Wenn du Schlager lebst – zeig es. Der Lieblingsschlager Award 2026 kann der Moment sein, an dem aus deinem Traum ein echtes Projekt wird.

Quelle: Starpromotion/ Lieblingsschlager/ Denny Schönemann

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



