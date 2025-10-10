  • Lieblingsschlager-Award 2026 – Jetzt bewerben

    Sänger und Sängerinnen bewerbt euch!

    Lieblingsschlager Award 2026: Jetzt bewerben und den nächsten Schritt Richtung Bühne, Release & TV gehen

    Deutschland, Januar 2026 – Der Lieblingsschlager Award 2026 ist die Bühne für Schlagerkünstler, die mehr wollen als nur Likes: Sichtbarkeit, echte Aufmerksamkeit und die Chance, aus Talent einen nächsten Karriereschritt zu machen. Wer Stimme, Ausstrahlung und Leidenschaft mitbringt, kann sich ab sofort bewerben – schnell, unkompliziert und direkt online.

    Im Mittelpunkt steht ein Projekt, das Schlagerkünstler aktiv fördert und ihnen einen professionellen Weg ins Rampenlicht eröffnet: vom Entdecken neuer Stimmen bis zur echten Veröffentlichungsperspektive. Der Award verbindet Community-Power mit Live-Feeling – und macht aus einer Bewerbung eine Chance, die man nicht liegen lassen sollte.

    Das Beste: Das Winner-Package kann deine Karriere spürbar nach vorn bringen.
    Der Gewinner erhält ein starkes Gesamtpaket, darunter:
    Professionelle Musikproduktion des Titels
    Hochwertige Musikvideoproduktion für den Release
    Einladung in eine TV-Sendung
    Individueller Label-Deal als Karrierestart
    Zusätzlich werden die Plätze 1 bis 3 mit einem Award-Pokal ausgezeichnet.

    Jetzt bewerben und alle Details sichern:
    https://lieblingsschlager.de/award/

    Kurz gesagt: Wenn du Schlager lebst – zeig es. Der Lieblingsschlager Award 2026 kann der Moment sein, an dem aus deinem Traum ein echtes Projekt wird.

    Quelle: Starpromotion/ Lieblingsschlager/ Denny Schönemann

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mario Gambas Acquarello auch 2026 weltweit spitze – Beim „50 Top Italy“ Award 2026 gleich mehrfach prämiert:
      10. bestes italienisches Restaurants der Welt Bestes italienisches Restaurant in Deutschland ICON Sonderpreis für den besten Business Lunch weltweit!...

    2. Pflegemanagement-Award 2026: Engagement sichtbar machen und gemeinsam die Zukunft der Pflege gestalten
      Jetzt nominieren: Der Pflegemanagement-Award 2026 würdigt herausragende Pflegeführung. Bis 10.10.2025 Vorschläge einreichen: award-bv-pflegemanagement.de...

    3. „Lieblingsschlager“: Denny Schönemann eröffnet Kreativzentrum für Schlagerstars mit Full-Service
      Musikvideos, Social Media, Label, Verlag, Beratung & internationale Drehs - Denny Schönemann bietet Schlagerkünstlern alles, was sie für den Karriereschub brauchen....

    4. FernstudiumCheck Award 2026: Diese Anbieter erzielen die höchste Zufriedenheit
      Die ausgezeichneten Anbieter 2026...

    5. Einfachmarketing erhält Kununu Top Company Award 2026
      Einfachmarketing wird als einer der besten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet....

    6. StudyCheck Award 2026: Diese Hochschulen überzeugen Studierende besonders
      Die ausgezeichneten Hochschulen 2026...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.