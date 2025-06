Pflegemanagement-Award 2026: Engagement sichtbar machen und gemeinsam die Zukunft der Pflege gestalten

Jetzt nominieren: Der Pflegemanagement-Award 2026 würdigt herausragende Pflegeführung. Bis 10.10.2025 Vorschläge einreichen: award-bv-pflegemanagement.de

Bühne frei für die HeldInnen des Pflegemanagements: Mit dem Pflegemanagement-Award werden auch 2026 herausragende Persönlichkeiten gewürdigt, die tagtäglich mit Herzblut, Innovationskraft und Führungsstärke zur Weiterentwicklung der Pflege beitragen. Der Preis wird gemeinsam vom Bundesverband Pflegemanagement und Springer Pflege in verschiedenen Kategorien vergeben. ZEQ ist stolz darauf, als langjähriger Sponsor diesen bedeutenden Preis erneut zu unterstützen.

Seit über einem Jahrzehnt fördern wir als Krankenhausberatung mit dieser Partnerschaft den Austausch zu exzellentem Pflegemanagement und machen die Menschen sichtbar, die mit ihrem Engagement einen spürbaren Unterschied in der Patientenversorgung leisten.

Jetzt nominieren: Nachwuchs-PflegemanagerIn des Jahres

Bis zum 10. Oktober 2025 können Vorgesetzte und KollegInnen junge PflegemanagerInnen nominieren, die durch kreative Lösungen, Empathie und fachliche Stärke überzeugen. Besonders gefragt sind Einreichungen, die zukunftsweisende Ideen und Projekte sichtbar machen – von der Personalentwicklung über digitale Innovationen bis hin zur Verbesserung von Versorgungsprozessen.

Die fünf besten BewerberInnen präsentieren sich im Dezember 2025 einer renommierten Jury mit VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft, Praxis und Lehre.

Die Nominierung ist ganz einfach möglich unter: award-bv-pflegemanagement.de

PflegemanagerIn des Jahres – Führungsstärke mit Vorbildcharakter

In der zweiten Kategorie zeichnet der Award erfahrene Leitungspersönlichkeiten aus, die seit mindestens fünf Jahren in einer Führungsrolle Verantwortung tragen. Die achtköpfige Jury schlägt Persönlichkeiten vor, die durch nachhaltiges Handeln, Innovationsgeist und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein überzeugen – und die den Nachwuchs mit ihrer Haltung und ihren Initiativen inspirieren.

Gemeinsam Zukunft gestalten – durch starke Partnerschaften

Zusammen mit unseren langjährigen Mitsponsoren Fresenius Kabi Deutschland und Arjo freuen wir uns, auch 2026 die Preisverleihung zu ermöglichen. Gemeinsam schaffen wir eine Plattform, um herausragende Leistungen ins Rampenlicht zu stellen und den gesellschaftlichen Stellenwert von Pflegeführung sichtbar zu machen.

Die feierliche Preisverleihung findet am 30. Januar 2026 im Rahmen des Kongress Pflege 2026 im dbb Forum Berlin statt.

Lassen Sie uns gemeinsam die HeldInnen des Pflegemanagements feiern und ihre Geschichten erzählen. Jede Nominierung ist ein Zeichen der Wertschätzung und ein Schritt in eine bessere Pflegezukunft.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

