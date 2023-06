Nominierungsstart für den Pflegemanagement-Award 2024

Es ist wieder soweit. Der begehrte Pflegemanagement-Award geht in eine neue Runde.

Wie die Jahre zuvor ist ZEQ auch in diesem Jahr, neben Fresenius Kabi Deutschland, als Hauptsponsor und Jury-Mitglied vertreten.

Der Pflegemanagement-Award wird vom Bundesverband Pflegemanagement und Springer Pflege verliehen und unterscheidet zwei Kategorien: Den Nachwuchs-Pflegemanager:in des Jahres und den Pflegemanager:in des Jahres.

Für den Nachwuchs-Pflegemanager:in des Jahres werden Nachwuchsführungskräfte gesucht, die mit ihrem Engagement, ihrer Kreativität sowie ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz nicht nur empathisch sondern auch krisensicher agieren. Die Vorgesetzten aus dem Pflegemanagement können ihre Schützlinge für herausragende Tätigkeiten im Alltag oder in einem Projekt nominieren. Hierzu muss lediglich die Leistung des Kandidaten/der Kandidatin beschrieben und der Jury zugesandt werden. Nach der Nominierungsphase dürfen sich die TOP 5 der Jury vorstellen, von denen 3 Kandidaten nach Berlin zur Preisverleihung eingeladen werden.

In der Kategorie Pflegemanager:in des Jahres sind die Jurymitglieder, bestehend aus 8 Personen, aufgerufen Pflegemanager:innen der Top-Ebene mit einem nachhaltigen und innovativen Projekt den Jury-KollegInnen zu präsentieren. Die Kandidaten zeichnen sich durch ihr aktives Engagement für die Pflege und ihrem Vorbildcharakter aus. Aus dem Kandidaten-Pool wird dann am Ende ein Gewinner/eine Gewinnerin gekürt.

„Mit dem Pflegemanagement-Award erhält der Pflegeberuf nicht nur Anerkennung, vielmehr werden herausragende Talente und starke Vorbilder identifiziert, die zeigen, dass dieser Beruf einer der wichtigsten und zukunftsträchtigsten überhaupt ist“, so Dr. Nico Kasper, ZEQ-Vorstand und Jury-Mitglied.

Die Sieger des Awards können sich über attraktive Preise freuen.

Die Nominierung läuft ab sofort bis zum 30. September 2023. ZEQ freut sich schon jetzt auf interessante Projekte und die Preisverleihung, welche im Rahmen des Kongresses Pflege, am 26. Januar 2024 in Berlin stattfinden wird.

Alle Informationen zum Pflegemanagement-Award und zur Nominierung finden Sie unter www.bv-pflegemanagement.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621/ 300 8 400

fax ..: 0621/ 300 8 4010

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Führungskräfteentwicklung, Technologiemanagement und Befragungen an. ZEQ wurde für die Branche Health Care mehrfach ausgezeichnet, u. a. in der „Beste-Berater“-Studie von brand eins und statista.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 01573/ 300 8 402

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric bietet Schulungsangebot für Smart Home Lösungen an