Schneider Electric bietet Schulungsangebot für Smart Home Lösungen an

Umfassende Vorbereitung auf Verkauf und Installation von Wiser Produkten

Das Schulungsprogramm des Tech-Konzerns vermittelt zertifizierten Partnern das nötige Know-how für das Wiser Smart Home Portfolio. Ein solches Heim-Energiemanagementsystem ist beim Endkunden zunehmend gefragt. Es geht hierbei nicht nur um Sicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sondern auch um Stil und Komfort: Gesucht sind smarte Steckdosen und Schalterlösungen, aber auch Heizungsteuerungen und Energiemanagement-Systeme, über die sich der Energieverbrauch mit einer App bequem überwachen und steuern lässt. Ein Beispiel dafür ist das Wiser Home Portfolio von Schneider Electric – das aber für die Umsetzung die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Elektrotechnik-Partner erfordert.

Der Weg zur Zertifizierung ist einfach: Nach der Registrierung haben Partner die Gelegenheit, an Live-Webinaren teilzunehmen oder direkt im Unternehmen eine Schulung durch einen Vertriebsmitarbeiter zu erhalten. Auch die Teilnahme an Onlinetrainings ist zeit- und ortsunabhängig möglich. Ebenso haben die Partner Zugang zu digitalen Events und zu Informationen über neue Wiser Home Produkte. Zudem sind sie Teil eines Netzwerks ausgewählter Installateure, die auf der Merten-Website aufgelistet werden. So können an Wiser interessierte Endkunden unkompliziert einen zertifizierten Partner in ihrer Nähe finden.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

