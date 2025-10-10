FernstudiumCheck Award 2026: Diese Anbieter erzielen die höchste Zufriedenheit

Die ausgezeichneten Anbieter 2026

Mit dem FernstudiumCheck Award 2026 zeichnet FernstudiumCheck erneut Fernhochschulen, Fernschulen und Fernstudienanbieter aus, die von ihren Teilnehmern besonders gut bewertet und besonders häufig weiterempfohlen werden. Grundlage der Auszeichnung sind insgesamt 12.238 Bewertungen, die im Kalenderjahr 2025 abgegeben wurden. Berücksichtigt wurden ausschließlich authentische Erfahrungsberichte, die nach einem Prüfprozess veröffentlicht wurden. Die Rankings zeigen, welche Anbieter besonders überzeugen und wie zufrieden Teilnehmer insgesamt mit ihrem Fernstudium sind.

„Die FernstudiumCheck Awards zeigen sehr klar, wo echte Zufriedenheit entsteht“, sagt Thomas Tibroni, Gründer von FernstudiumCheck. „Für Anbieter sind sie ein realistischer Spiegel der eigenen Leistung – basierend auf den Erfahrungen der Teilnehmer. Für Studieninteressierte sind sie eine verlässliche Orientierung in einem zunehmend unübersichtlichen Markt.“

Warum die Awards für Anbieter relevant sind

Für Fernstudienanbieter sind die Rankings ein starkes Signal nach außen. Sie zeigen, wie Teilnehmer Inhalte, Flexibilität und Preis-Leistung bewerten und ermöglichen eine transparente Einordnung im direkten Wettbewerbsumfeld.

Gleichzeitig gewinnen öffentlich zugängliche Erfahrungsberichte und strukturierte Bewertungsdaten weiter an Bedeutung. Immer mehr Studieninteressierte informieren sich nicht nur über Anbieter-Websites, sondern nutzen KI-gestützte Systeme wie ChatGPT oder Gemini bereits in der frühen Recherchephase. Diese greifen auf frei verfügbare Bewertungen, Empfehlungsraten und Ranking-Daten zurück, um Antworten und Empfehlungen zu formulieren.

Anbieter, die im Ranking vertreten sind und über eine relevante Anzahl an Bewertungen verfügen, sind in diesen Empfehlungen entsprechend präsent.

Beliebteste Fernhochschulen 2026

Platz 1: IST-Hochschule für Management – Scorewert: 14.57

Platz 2: Euro-FH – Scorewert: 14.57

Platz 3: SRH Fernhochschule – Scorewert: 14.49

Weitere ausgezeichnete Anbieter: https://www.fernstudiumcheck.de/award

Beliebteste Fernschulen 2026

Platz 1: PKV Institut – Scorewert: 14.76

Platz 2: OTL Akademie – Online Trainer Lizenz – Scorewert: 14.63

Platz 3: ILS – Institut für Lernsysteme – Scorewert: 14.52

Weitere ausgezeichnete Anbieter: https://www.fernstudiumcheck.de/award/beliebteste-fernschulen

Beliebteste Fernstudienanbieter 2026

Platz 1: WINGS-Fernstudium – Scorewert: 14.33

Platz 2: Wirtschaftsakademie Wien – Scorewert: 11.82

Platz 3: Online-Akademie für Buchhaltung und Personal e. K. – Scorewert: 11.76

Weitere ausgezeichnete Anbieter: https://www.fernstudiumcheck.de/award/beliebteste-fernstudienanbieter

Weitere Auszeichnungen

Ergänzend zu den Haupt-Rankings vergibt FernstudiumCheck weitere Auszeichnungen, in den Kategorien Top Studienmaterial, Top Online-Campus, Top Betreuung und Top Studieninhalte. Diese basieren auf der Sternebewertung in den jeweiligen Bewertungskategorien.

So entstehen die Rankings

Die FernstudiumCheck Awards basieren auf allen Bewertungen, die im Kalenderjahr 2025 abgegeben und nach Prüfung veröffentlicht wurden. In die Auswertung fließen:

– die Sternebewertung,

– die Weiterempfehlungsrate,

– sowie die Anzahl der Erfahrungsberichte ein.

Alle Bewertungen durchlaufen vor der Veröffentlichung einen Prüfprozess. Redaktionelle Einschätzungen oder manuelle Gewichtungen gibt es nicht – die Rankings sind vollständig datenbasiert.

