Unter Nacken- und Schulterschmerzen leiden deutlich mehr als die Hälfte aller Erwachsenen

Nacken- und Schulterschmerzen sind für viele so alltäglich, dass sie diese vor allem als lästig empfinden. Dabei können unbehandelte Verspannungen und Schmerzen auch sehr ernste Folgen haben.

München, 28.01.2026 – In welchen Fällen Nacken- und Schulterschmerzen nicht harmlos sind

Nacken- und Schulterschmerzen waren der Schwerpunkt des diesjährigen Tages der Rückengesundheit – aus gutem Grund. Selbst junge Menschen leiden darunter. In einer Umfrage gaben fast 50 Prozent an, dass sie im zurückliegenden Jahr Nackenschmerzen hatten. Andere Auswertungen zeigen, dass sie oft für viele Krankschreibungen verantwortlich sind. Sie sollten Nackenprobleme also keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.

Nacken- und Schulterschmerzen sind weit verbreitet

Ein verspannter Nacken nach einem langen Arbeitstag im Büro. Das kennt wohl jeder. Ungünstige Körperhaltung kann verantwortlich sein. Außerdem lagert sich oft Stressverspannung an dieser Stelle des Körpers an. Während die Nackenverspannung manchmal psychosomatische Gründe hat, können Schulter- und Nackenschmerzen in einigen Fällen auch ein Symptom schwerwiegender Erkrankungen sein. Beginnende Bandscheibenprobleme, eine Infektion im Bereich der Wirbel oder bestimmte Entzündungen der Gehirnhaut können sich bemerkbar machen. Wichtig ist vor allem eine rechtzeitige Behandlung in allen Fällen.

Ein verspannter Nacken kann viele Folgen haben

Wer Nacken- und Schulterschmerzen sprichwörtlich aussitzt, steuert auf einen Knoten an Problemen zu. Muskeln verkrampfen sich weiter. Komplexe Fehlstellungen Wirbelsäulenfehlstellungen können entstehen. Mediziner sprechen vom Halswirbelsäulensyndrom (HWS-Syndrom). Die damit verbundenen Schmerzen strahlen weiter aus. Sie machen die Regeneration und den Schlaf schwer. Selbst wo der Ausgangspunkt „nur“ eine ungünstige Kombination aus Stress und psychosomatisch bedingter Verspannung war, ist eines klar: Das HWS-Syndrom nagt massiv an der Lebensqualität.

Häufige Folgen sind:

– regelmäßige Kopfschmerzen

– Schmerzen bei Kopfbewegungen

– Schwindel

– Schulterschmerzen und körperliches Kribbeln

– schwache Schultermuskeln und geschwächte Arme

Schulterschmerzen schonend und effektiv behandeln

Wie stark die Lebensqualität leidet, spüren natürlich in erster Linie die Betroffenen. Dennoch scheut mancher den Schritt zum Arzt. Dabei bieten spezialisierte Fachkliniken eine schonende und effektive Behandlung von Nacken- und Schulterschmerzen. Eine Operation ist nicht immer notwendig. Die Kombination aus Schmerzmedikamenten und therapeutischen Maßnahmen wie Krankengymnastik, Wärmetherapie oder modernen Elektrobehandlungen ermöglicht oft Besserungen.

Falls diese konservative Behandlung nicht greift, ist eine Operation notwendig. Die Apex-Spine Klinik bietet an der Stelle besondere Möglichkeiten: die perkutane Nukleotomie im Halswirbelsäulenbereich. Anders als beim klassischen Verfahren wird in dem Fall nicht der komplette Bandscheibenteil ersetzt. Stattdessen greift der Operateur bei örtlicher Betäubung über einen 1cm kleinen Hautschnitt ein und entfernt allein die ausgetretenen Teile. Die Zeit für die Regeneration verkürzt sich enorm.

Apex-Spine – Ansprechpartner bei Nacken- und Schulterschmerzen

Ein verspannter Nacken macht Ihnen zu schaffen? Im Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum erhalten Sie eine individuelle Beratung. Operationen werden von spezialisierten Chirurgen mit der neusten Technik durchgeführt. Das Ergebnis ist eine schonende und effektive Behandlung auf höchstem Niveau. Sie erhalten eine Behandlung, die Ihre natürliche Bewegungsfähigkeit stärkt, und nach der Behandlung eines HWS-Syndroms eine schnelle Regeneration ermöglicht. Kontaktieren Sie uns und wir vereinbaren einen Beratungstermin.

https://www.apex-spine.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

Pressekontakt:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aachen: Warum lokale Anzeigenmärkte die Qualität von Anfragen spürbar erhöhen StudyCheck Award 2026: Diese Hochschulen überzeugen Studierende besonders