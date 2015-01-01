  • KERNKOMPETENZ: WAS Little John Bikes WIRKLICH STARK macht.

    Little John Bikes fokussiert sich auf seine Kernkompetenz: e-Pedalics wird integriert. Weniger Marken, mehr Klarheit, stärkere Kundennähe & ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell.

    BildNach Jahren ambitionierter Expansion und dem Aufbau zusätzlicher Vertriebskanäle zieht Little John Bikes eine klare Linie.

    Das eigenständige Filialkonzept e-Pedalics wird zum 15. Februar 2026 eingestellt
    und vollständig in die Marke Little John Bikes integriert.

    Klingt nach Rückzug?
    Ist es nicht.

    Es ist Konzentration.
    Auf das, was wir können.
    Und worin wir wirklich stark sind.

    Ein klares Bekenntnis zu Effizienz.
    Zu Kundennähe.
    Zur Zukunft.

    „_Wir bündeln die gesamte Kraft unserer Organisation und investieren sie konsequent in die Marke Little John Bikes. Mit klarer Fokussierung und einer stringenten Strategie erhöhen wir unsere Kundenzentrierung deutlich in jedem Kontaktpunkt, in jedem Prozess und in jeder Entscheidung._“, sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

    Kurz gesagt:
    Weniger Baustellen.
    Mehr Wirkung.

    Warum dieser Schritt?

    e-Pedalics wurde als zukunftsorientiertes Retail-Konzept für urbane E-Mobilität entwickelt.
    Klare Zielgruppe.
    Klare Idee.
    Viel positives Feedback.

    Aber auch:
    Mehr Komplexität.
    Mehr Aufwand.
    Zu wenig Skalierung.

    Die wirtschaftlichen Effekte blieben hinter den Erwartungen zurück.

    Oder noch klarer:
    Mehr Konzepte bedeuten nicht automatisch mehr Erfolg.

    Little John Bikes entscheidet sich bewusst gegen ein „Mehr um jeden Preis“.
    Und für ein fokussiertes Geschäftsmodell mit bewährter Performance.

    Weil Stärke nicht aus Vielfalt entsteht.
    Sondern aus Klarheit.

    Fokus aufs Kernbusiness. Fokus auf Menschen.

    Alle e-Pedalics Stores werden in das Little John Bikes Format überführt.

    Die Marke wird:
    klarer.
    einheitlicher.
    effizienter.

    Für Kundinnen und Kunden bedeutet das:
    Vertraute Gesichter.
    Bessere Orientierung.
    Ein vollständiges Serviceangebot – inklusive kostenloser Inspektionen.

    Little John Bikes setzt weiter auf das, was die Marke stark gemacht hat:

    o Persönliche, ehrliche, markenunabhängige Beratung
    o Starker Werkstattservice: schnell, kompetent, zuverlässig
    o Breite Produktauswahl für Familien, Alltagsradler*innen, E-Bike-Fans und Naturfreunde
    o Nachhaltige Mobilität mit klarem Fokus auf Bio-Bikes und hochwertige Marken

    Gerade Bio-Bikes rücken stärker in den Mittelpunkt.
    Nicht aus Nostalgie.
    Sondern aus Marktsicht.

    Die Nachfrage wächst.
    Wartungsarm.
    Nachhaltig.
    Ideal für Familien und Freizeit.

    Genau hier liegt eine der Kernkompetenzen von Little John Bikes.
    Und genau hier setzt die zukünftige Markenstrategie an.

    Was bedeutet das für die e-Pedalics Standorte?

    Alle fünf Filialen bleiben erhalten.
    Sie werden nahtlos integriert.

    o Mitarbeitende behalten ihre Positionen
    o Kundendaten und Servicehistorien bleiben bestehen
    o Das Sortiment wird erweitert

    Transparent.
    Geordnet.
    Ohne Brüche.

    Das ist kein klassisches „Schließen“.
    Das ist Transformation.

    Eine starke Marke für einen Markt im Wandel

    Der Fahrradmarkt konsolidiert sich.
    Der Pandemie-Boom ist vorbei.
    Wirtschaftlichkeit, Servicequalität und Markenführung rücken in den Vordergrund.

    Viele suchen neue Wege.
    Manche verlieren dabei ihr Profil.

    Little John Bikes nicht.

    Hier gilt:
    Klarheit statt Verzettelung.
    Tiefe statt Breite.
    Fokus statt Streuverlust.

    Das ist wirtschaftlich sinnvoll.
    Und emotional stark.

    Denn es zeigt Haltung.
    Verantwortung.
    Und den Mut, unbequeme Entscheidungen zu treffen.

    Ein Signal an die Branche

    Diese Entscheidung ist ein Statement:
    Der Markt braucht nicht mehr Subbrands.
    Sondern bessere Entscheidungen.

    Ein starkes Markendach.
    Klare Führung.
    Klare Haltung.

    Für Familien.
    Für Alltagsradlerinnen.
    Für E-Bike-Einsteigerinnen.
    Für Bio-Bike-Fans.

    Für echte Fahrradfreude.

    Fazit

    Weniger Marken. Mehr Wirkung.

    Unternehmerischer Mut heißt nicht immer: expandieren.
    Manchmal heißt er: zurück zum Wesentlichen.

    Keine Nebenkriegsschauplätze mehr.
    Keine Markenverzettelung.
    Kein Ego-Projekt.

    Sondern das, was Little John Bikes wirklich stark macht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Little John Bikes GmbH
    Felix Natuschke
    Heidestraße 3
    01127 Dresden
    Deutschland

    fon ..: 0351 563 497 46
    web ..: https://littlejohnbikes.de/
    email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

    Little John Bikes. Seit fast 30 Jahren auf dem Markt.
    Über 65+ Filialen deutschlandweit. 400+ Mitarbeitende.
    Ganz vorne dabei im deutschen Fahrradhandel.

    Hier wird Fahrrad aus dem Alltag gedacht.
    Arbeitsweg. Wochenende. Nutzung statt Schaufenster.
    Der Fokus: alltagstaugliche Räder, planbare Kosten
    und Service, der bleibt, wenn man ihn braucht.

    Als Leasing-Experte macht LJB Fahrradmobilität
    einfach, transparent und passend für Arbeitgeber
    und unterschiedliche Lebensrealitäten.

    Kein Schnellverkauf.
    Sondern langfristige Begleitung mit klaren Prozessen
    und hoher Teileverfügbarkeit.
    Little John Bikes: Fährt sich gut an.

    Pressekontakt:

    Little John Bikes GmbH 
    Felix Natuschke
    Heidestraße 3
    01127 Dresden

    fon ..: 0351 563 497 46


