Little John Bikes. Einfach kein Fahrradhändler. Mit geschärfter Vision und Mission klar auf Wachstumskurs.

Little John Bikes schärft Profil und Haltung: „Wir begleiten Menschen – persönlich, digital, verlässlich. Unsere Vision: Die Besten am Kunden. Unser Anspruch: Fährt sich gut an.

Heute ist ein Tag, an dem wir kurz innehalten.

Wir haben bei Little John Bikes in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet, wofür wir als Marke wirklich stehen, nicht nur in Kampagnen, sondern im Alltag unserer Kundinnen und Kunden, in jeder Filiale, in jedem Servicekontakt, in jeder digitalen Antwort.

_“Fahrräder verkauft man nicht einfach, man begleitet Menschen auf ihrem Weg. Unsere neue Vision und Mission sind kein Marketing, sondern Haltung: Wir sind da, wenn’s drauf ankommt, persönlich, digital, kompetent_.“, betont Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Das Ergebnis ist mehr als ein neues Wording. Es ist ein klares Versprechen:

Unsere neue Vision:

„Die Besten am Kunden – regional verwurzelt, immer verfügbar.“

Unsere Mission:

„Wir fahren immer mit – vor Ort und digital.“

Und nach der Repositionierung unserer Marke bringt es unser neuer Claim auf den Punkt:

„Fährt sich gut an.“

Warum uns das so wichtig?

Weil wir fest daran glauben, dass Fahrräder (und alles, was dranhängt) nicht einfach Produkte sind. Sie sind Alltag, Freiheit, Gesundheit, Mobilität und manchmal auch ein kleines Stück Lebensqualität. Genau deshalb reicht „verkaufen“ nicht aus.

Wir wollen die sein, die mitfahren:

* wenn jemand sein erstes E-Bike sucht und sich unsicher fühlt,

* wenn ein Gravel-Setup wirklich passen muss,

* wenn die Pendelstrecke plötzlich zur Herausforderung wird,

* wenn im Frühling die Saison startet und in der Werkstatt jeder Handgriff zählt,

* und ja: auch dann, wenn die Frage abends digital kommt und nicht erst „irgendwann morgen“.

„Immer verfügbar“ heißt: Wir sind da, wenn man uns braucht mit Kompetenz, Klarheit und einem Service, der sich nicht nach internen Abläufen richtet, sondern nach dem echten Leben.

Wir sind stolz auf unsere Teams in den Regionen. Auf die Menschen, die jeden Tag zeigen, was „regional verwurzelt“ bedeutet. Und auf den Anspruch, die Besten am Kunden zu sein, nicht laut, sondern verlässlich.

Dr. Robert Peschke unterstreicht diese Haltung: _“Für uns heißt nah dran zu sein nicht bloß, vor Ort präsent zu sein, sondern wirklich Teil des Lebens unserer Kundinnen und Kunden. Unsere Teams begegnen Menschen auf Augenhöhe, hören genau hin und sind da, wenn es zählt.“_

Wenn du Kundin oder Kunde bist: Danke für dein Vertrauen.

Wenn du Partner bist: Danke für euren Weg mit uns.

Und wenn du Teil unseres Teams bist: Genau ihr macht, dass es sich gut anfühlt.

Fährt sich gut an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Die Little John Bikes GmbH (LJB) mit Sitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern Deutschlands. Seit 1997 begleiten über 400 Mitarbeiter:innen die Menschen beim Fahrradfahren.

Ob täglicher Arbeitsweg, Wochenendausflug oder neue Mobilität im Alltag: Little John Bikes denkt Fahrrad und E-Bike konsequent aus der Praxis heraus. Der Fokus liegt auf Alltagstauglichkeit, planbaren Kosten und Service, der auch dann funktioniert, wenn das Rad wirklich genutzt wird.

Als Fahrradleasing-Experte bietet LJB passgenaue Leasinglösungen für unterschiedliche Lebens- und Arbeitssituationen und ermöglicht Arbeitgebern einen einfachen und transparenten Zugang zu moderner Fahrradmobilität.

Statt kurzfristigem Verkauf setzt Little John Bikes auf langfristige Begleitung: klare Prozesse, hohe Teileverfügbarkeit und eine daten- und serviceorientierte Kultur sorgen dafür, dass Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf mobil bleiben.

