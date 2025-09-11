Jagd-Alarm: Entdecke jetzt die besten Fahrrad Deals mit Service-Flatrate bei Little John Bikes

Auf in die Fahrrad-Safari! Entdecke bei Little John Bikes starke Angebote mit mind. 500 EUR Rabatt auf alle E-Bikes – deine perfekte Bike-Trophäe wartet bis Mitte September!

Das Jagdhorn erklingt und ein neuer Tag voller Abenteuer beginnt. Wie ein Jäger auf der Suche nach seiner Beute ziehen dich die Naturpfade hinaus ins Grüne. Waldwege warten darauf, entdeckt zu werden, kleine Pfade führen dich zu neuen Zielen und die Badeseen laden zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Dafür ist ein Drahtesel der perfekte Begleiter. Passend dazu startet jetzt bei Little John Bikes die große Fahrrad-Jagdsaison mit Mega Preis-Knaller. Deshalb findest du dort garantiert deine persönliche Bike-Trophäe für diesen unvergesslichen Ausflug.

Fahrrad-Safari mit vielen Entdeckungen: mind. 500 EUR Rabatt auf alle E-Bikes

Ob du jeden Tag zur Arbeit pendelst, mit deiner Familie neue Ausflugsziele suchst, sportlich unterwegs bist oder einfach ein gutes Bike für den Alltag brauchst, bei unserer Safari findest du genau das, was zu dir passt. Bis Mitte September bekommst du bei uns starke Angebote z.B. mindestens 500 EUR Rabatt auf alle E-Bikes* sowie starkreduzierte Fahrräder aus allen Bereichen, z.B. Citybike, Trekking, MTB, Gravel, Kompaktrad, Lastenrad und NEU Rennräder. Optional kann das Traumbike entweder gekauft oder bequem geleast werden. Mit der 0 %-Finanzierung wird dein neues Bike ganz einfach Wirklichkeit, im Aktionszeitraum sogar bis zu 12 Monate lang komplett zinsfrei.

Wir kümmern uns um dich und dein Bike.

Bei Little John Bikes bekommst du nicht einfach nur ein Fahrrad oder E-Bike. Wir nehmen uns Zeit für dich, beraten dich individuell, vermessen dich professionell und finden gemeinsam das Rad, das wirklich zu dir passt.

Robert Peschke, CEO von Little John Bikes, sagt dazu:

„_Mobilität verändert sich rasant, unser Ziel ist es, hochwertige Fahrräder und E-Bikes für alle Lebensbereiche anzubieten, inklusive umfassender Beratung und langfristigem Service. Die Fahrrad-Jagdsaison 2025 zeigt, wie attraktiv moderne Fahrradmobilität für Familien und Berufspendler sein kann_.“

Reviere entdecken, vor Ort oder digital.

Unsere 60 Filialen sind deine Reviere. Dort kannst du dich von unseren Experten beraten und die Modelle live testen. Gleichzeitig bist du auch online bestens versorgt, mit klar strukturierten Angebotsseiten, digitaler Fachberatung und transparenter Kaufabwicklung findest du deine Beute auch bequem von zu Hause.

Nachhaltig unterwegs, mit gutem Gefühl.

Ein Fahrrad oder E-Bike ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Statement für Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lebensfreude. Mit der Fahrrad-Safari machst du den nächsten Schritt, raus aus dem Auto, rein in eine neue, klimafreundliche Mobilität. Und wir sorgen dafür, dass du dich dabei rundum gut beraten und betreut fühlst.

Warum Little John Bikes?

Wer auf Safari geht, sollte wissen, wo er die besten Chancen hat. Neben attraktiven Angeboten erwartet dich bei uns ein Rundum-Service, der dich langfristig begleitet.

* Immer in deiner Nähe: Über 60 Filialen, unsere Reviere, deutschlandweit.

* Große Markenvielfalt: Mehr als 30 Top-Marken für Alltag, Freizeit und Sport, hier findest du garantiert deine Trophäe.

* Beratung mit Herz: Persönlich, unabhängig und mit Leidenschaft.

* Gesundes Fahren: Individuelle Ergonomie-Beratung für maximalen Komfort.

* Geprüfte Qualität: Shimano-zertifizierte Werkstätten mit Originalteilen und Fachpersonal.

* Digitaler Service 24/7: Online-Terminbuchung, digitale Fahrradregistrierung und Fachberatung jederzeit verfügbar.

* Besondere Vorteile mit der VeloCard: Dein Service-Bonus bei jedem Bike-Kauf. Damit sicherst du dir: kostenlose Inspektionen, 20 % Rabatt auf Reparaturen, bevorzugte Termine in unseren Werkstätten. So bleibt dein Fahrrad oder E-Bike immer in Topform und du jederzeit mobil.

* Service, der bleibt: Regelmäßige Checks, Ersatzteile, schnelle Hilfe und Pflegetipps, damit deine Beute lange in Bestform bleibt.

Mit Little John Bikes bekommst du nicht nur dein Wunschrad, sondern auch ein starkes Team im Rücken, vor, während und nach dem Kauf.

Neugierig geworden? Dann schau direkt vorbei:

Aktuelle Angebote: www.littlejohnbikes.de/collection/sale

Finanzierungsdetails: www.littlejohnbikes.de/service/finanzierung

_*Ein Angebot von: Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden Preis inkl. MwSt. 500EUR E-Bike Rabattaktion gültig auf den UVP im Aktionszeitraum bis 11.09.2025, auch auf Leasingräder. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten. Nur solange der Vorrat reicht. Ausgenommen Tenway und Cowboy. _

_** 0% Finanzierung im Aktionszeitraum bis 30.09. Die Vertragslaufzeit ist wählbar zwischen 6 und 12 Monaten für eine Finanzierungssumme bis 12.000 Euro. Bonität vorausgesetzt. Finanzierungen ab 100 Euro möglich. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00 %. Alle Finanzierungen erfolgen über unseren Partner Darlehensgeber: Targobank AG & Co.KGaA, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf. Hinweis: Die Finanzierung ist abhängig von einer erfolgreichen Bonitätsprüfung._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 035156349746

web ..: https://littlejohnbikes.de

email : f.natuschke@litteljohnbikes.com

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.

Als Spezialist im Megatrend „E-Bike“ verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen. Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.

