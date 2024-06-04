„Mit Herz und Hingabe: Paola Romanic stärkt Menschen und Sinne“

„Paola Romanic aus Wiesbaden vereint Lebensberatung, Reiki, HSP/ADHS-Coaching und Feinkostleidenschaft.“

Zwischen Licht und Genuss: Paola Romanic vereint Coaching, Reiki und Feinkostleidenschaft.

Die Wiesbadenerin inspiriert mit einer ungewöhnlichen Kombination von Heilung und Handwerk. Wiesbaden – Manchmal sind es die ungewöhnlichen Wege, die das Leben besonders machen. Paola Romanic aus Wiesbaden, Lebensberaterin, Reiki-Meisterin und Coach für hochsensible Menschen (HSP) und ADHS, ist eine Frau, die Gegensätze verbindet und daraus eine außergewöhnliche Berufung geschaffen hat. Mit italienischen Wurzeln, als Ehefrau und Mutter von zwei Kindern, bringt sie nicht nur familiäre Stärke in ihre Arbeit ein, sondern auch die Erfahrung eines bewegten Lebens, das ihr gezeigt hat, wie wichtig innere Balance und äußere Achtsamkeit sind. Ihre Klientinnen und Klienten finden sie heute in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden, wo sie mit Einfühlungsvermögen und klaren Methoden Menschen begleitet, die Orientierung und Kraft suchen. Reiki, Coaching und spirituelle Beratung gehören zu ihrem Repertoire – immer getragen von der Haltung, dass Heilung ganzheitlich gedacht werden muss. Besonders Menschen, die durch ihre Hochsensibilität oder ADHS im Alltag an Grenzen stoßen, finden bei ihr Verständnis und Unterstützung. Ein Höhepunkt ihrer Arbeit war die Teilnahme am Goldprogramm von Hermann Scherer im Juni dieses Jahres. Dort präsentierte sie ihre Expertise einem Fachpublikum und setzte ein Zeichen: Hochsensibilität und ADHS verdienen Sichtbarkeit und Verständnis – und Reiki und Coaching können Wege sein, um Menschen hier spürbar zu stärken. Doch Paola Romanic ist nicht nur Beraterin und Coach, sondern auch Unternehmerin mit einer zweiten Leidenschaft. Seit 2018 betreibt sie eine kleine Feinkost-Manufaktur, in der sie kulinarische Spezialitäten mit ebenso viel Hingabe fertigt wie ihre Arbeit in der Praxis. Für sie sind beide Tätigkeiten mehr als Beruf – sie sind Ausdruck einer Haltung: Achtsamkeit, Liebe zum Detail und das Wissen, dass Genuss und Heilung tief miteinander verbunden sind. So vereint Paola zwei scheinbar unterschiedliche Welten. Sie zeigt, dass Spiritualität nicht abgehoben sein muss, sondern mitten im Leben stattfindet – ob in einem wertvollen Gespräch, einer energetischen Behandlung oder beim Genuss handgemachter Delikatessen. Ihr Weg macht deutlich: Das Leben darf vielfältig sein, und wahre Kraft entsteht dort, wo man alle Seiten seiner Leidenschaft lebt.

Paola Romanic

Praxis: Parkstraße 101,

65191 Wiesbaden Telefon: 01575 4602093

E-Mail: info@paolaromanic.de

Web: www.paolaromanic.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paola Romanic -Lebensbaum des Lichts-

Frau Paola Romanic

Oberfeld 8

65205 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: +4915754602093

web ..: http://www.paolaromanic.de

email : info@paolaromanic.de

Praxis für Lebensberatung & Coaching.

ADHS/HSP Coach, Reikimeisterin, Lebensberaterin.

Pressekontakt:

Paola Romanic -Lebensbaum des Lichts-

Frau Paola Romanic

Oberfeld 8

65205 Wiesbaden

fon ..: +4915754602093

web ..: http://www.paolaromanic.de

email : info@paolaromanic.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jagd-Alarm: Entdecke jetzt die besten Fahrrad Deals mit Service-Flatrate bei Little John Bikes Mit der Piratenstrategie beim Rednermacher – Stefanie Voss an Bord