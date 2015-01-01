Mit der Piratenstrategie beim Rednermacher – Stefanie Voss an Bord

Neu bei Redner-Speaker-Experten: die bekannte Keynotespeakerin und Weltumseglerin Stephanie Voss ist wieder im Team von Rednermacher Heinrich Kürzeder

Neuer Kurs, bewährte Crew: Die erfahrene Keynote Speakerin, Weltumseglerin und Autorin Stefanie Voss, ist ab sofort offiziell Teil der renommierten Rednerplattform von Rednermacher Heinrich „Heini“ Kürzeder. Damit sind die beiden nach über zehn Jahren gemeinsamer Projekte nun wieder unter gemeinsamer Flagge unterwegs, um grenzenlose Motivation und Mut zur Veränderung zu vermitteln.

Mit ihrer Keynote, sowie dem gleichnamigen Buch „Die Piratenstrategie – was wir von historischen Seeräubern lernen können“ hat Rednerin und Keynote Speakerin zu den Themen Motivation und Veränderung Stefanie Voss eine Erfolgsformel so effektiv wie ein Entermannöver geschaffen. Am Vorbild historischer Piraten zeigt sie, wie echte Kameradschaft und gemeinsame Motivation entstehen kann und warum man sich trotz Gegenwind immer aufeinander verlassen kann. Genau diese Form der Loyalität prägt auch die Zusammenarbeit zwischen Stefanie Voss und Heinrich Kürzeder, die immer wieder von Veränderungen auf beiden Seiten geprägt war.

Was die beiden verbindet, ist mehr als nur eine gegenseitige Wertschätzung in der Rednerbrache: Es ist echte Vertrauensbasis, gewachsen in mehr als zehn Jahren durch gegenseitigen Respekt, Verlässlichkeit und ein gemeinsames Ziel – das Publikum als Rednerin mit starken Inhalten zu Themen wie Motivation, Veränderung oder Diversity und VUCA zu begeistern. Der als DER Rednermacher bekannte Branchenkenner Heinrich Kürzeder hat Keynote Speakerin Stefanie Voss schon während seiner Zeit als Gründer und Inhaber der Redneragentur 5 Sterne Redner betreut. Von Anfang ihrer Karriere als Rednerin an hat er sie mit seinem Wissen unterstützt und Stefanie Voss erfolgreich positioniert. Jetzt kreuzen sich die Wege der beiden wieder: Mit der Aufnahme auf der Website des Rednermachers bereichert Keynote Speakerin Stefanie Voss mit ihrer Piratenstrategie und anderen faszinierenden Vorträgen künftig Kürzeders Schatzkiste an ausgewählten, einzigartigen Referenten.

„In der Welt der Piraten zählte nicht der Titel, sondern der Charakter. Man musste aufeinander vertrauen können“, sagt die Rednerin für Motivation und Veränderung Stefanie Voss. „Heini“ Kürzeder war in all der Zeit seit unserem ersten Aufeinandertreffen für mich ein verlässlicher Wegbereiter, der meine Themen mit viel Gespür in die richtigen Häfen gebracht hat. Dass ich jetzt ganz offiziell auf seiner Rednerseite aufgenommen bin, fühlt sich an wie ein Nachhausekommen und gleichzeitig nach dem entscheidenden Aufbruch zu neuen Ufern.“ Auch Rednermacher Heinrich Kürzeder betont: „Stefanie Voss ist eine Rednerin, die mich mit ihrer Entwicklung zur erfolgreichen Keynote Speakerin nachhaltig beeindruckt hat. Unsere Zusammenarbeit ist ein Beispiel dafür, welche Veränderung man über die Jahre in der Rednerbrache erleben kann, wenn man sich auf einen gemeinsamen Kurs einigt.“

Mit Rednerin Stefanie Voss auf der Website von Rednermacher Heinrich Kürzeder wird nicht nur eine bewährte Zusammenarbeit intensiviert – es entsteht auch neuer Raum für gemeinsame Visionen, spannende Vorträge wie die Piratenstrategie und zukunftsweisende Impulse für mehr Motivation auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

fon ..: 0907171137

web ..: https://www.redner-speaker-experten.de

email : kontakt@redner-macher.de

Redner-Speaker-Experten

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 25 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner hat der erfahrene Rednermanager die erfolgreichste Speaker Agentur im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 25-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

fon ..: 0907171137

email : kontakt@redner-macher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Mit Herz und Hingabe: Paola Romanic stärkt Menschen und Sinne“ Klassische Bedienung für Feuerwehr bei Brandwarnanlagen: Informations- und Bediensystem FIBS®