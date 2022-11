Die SeniorenLebenshilfe bekommt Verstärkung: Stefanie Hergert startet in Leipzig

Stefanie Hergert ist unsere neue Lebenshelferin in Leipzig. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Leipzig, 29.11.2022. Die SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot in Leipzig aus. Seit Oktober 2022 erhalten Seniorinnen und Senioren hier nun Unterstützung durch eine weitere Lebenshelferin, Frau Stefanie Hergert. Seit mehr als zehn Jahren sind die freiberuflich tätigen Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe für Senioren im Einsatz – mittlerweile bundesweit. Dank Frau Stefanie Hergerts Mithilfe können nun noch mehr ältere Menschen Hilfe im Alltag erhalten.

Vorpflegerische Hilfe für Senioren, die selbstbestimmt leben möchten

Wenn es im Alter schwer wird und Angehörige nicht ausreichend helfen können, bleibt für viele Senioren nur der Umzug in ein Heim. Zwar erhalten Pflegebedürftige Unterstützung, doch gerade im vorpflegerischen Bereich klafft eine Versorgungslücke. Diese füllt die SeniorenLebenshilfe nunmehr in allen deutschen Bundesländern. Entstanden ist sie aus dem Wunsch der Eheleute Carola und Benjamin Braun, der älteren Generation etwas zurückzugeben und sie in einem würdevollen, selbstbestimmten Leben auch im hohen Alter zu unterstützen.

Das Leistungsangebot der SeniorenLebenshilfe in Leipzig und bundesweit

Es sind oft keine großen Dinge, die Senioren benötigen, um weiterhin im eigenen Zuhause leben zu können: ein wenig Unterstützung im Haushalt, regelmäßig frische Einkäufe nach Hause, Begleitung zum Arzt und anderen Terminen – auf Wunsch sogar mit dem Auto. Auch im Umgang mit Ämtern, bei der Erledigung der Post oder einfach in der Freizeit sind die Lebenshelfer zur Stelle und ermöglichen es „ihren“ Senioren, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. So erklärt sich auch der Begriff „Lebenshelfer“ – hier geht es nicht um eine einzelne Dienstleistung, sondern um ein ganzheitliches Konzept, das Senioren einen Ansprechpartner für alle Belange zur Seite stellt.

Das bringt Frau Stefanie Hergert für Senioren in Leipzig mit

Nach ihrer Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin war Stefanie Hergert mehrere Jahre in verschiedenen Apotheken sowie im Helios Park-Klinikum Leipzig angestellt. Sowohl in ihrem Berufsleben als auch als Mutter von zwei Töchtern bildete sie die Eigenschaften aus, die heute ihren Senioren zugutekommen: Einfühlungsvermögen, Ruhe, Geduld und einen aufmerksamen und achtsamen Umgang mit Menschen. Mit ihrer Tätigkeit als Lebenshelferin erfüllt sich Frau Hergert ihren Herzenswunsch, auch beruflich Menschen helfen und ihnen mehr Freude in ihren Alltag bringen zu können.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahr 2012 als Franchiseunternehmen gegründet. Die Franchisenehmer, selbstständige Lebenshelfer, arbeiten stets mit Senioren direkt an ihrem Wohnort zusammen. Dadurch werden Fahrzeiten minimiert und der Service verbessert. Mit Frau Stefanie Hergert kann die SeniorenLebenshilfe nun weitere Senioren in Leipzig unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

