Forensische Prüfungen von The AuditFactory decken Straftaten auf und schließen Kontrolllücken

Unternehmen müssen Straftaten aufdecken, die Ursachen ermitteln und sie abstellen, damit das Management nicht haftbar gemacht wird.

Verdachtsfälle von Betrug, Korruption oder Unregelmäßigkeiten können für Unternehmen schwerwiegende Folgen haben – finanziell, rechtlich und reputativ. The AuditFactory unterstützt Unternehmen mit forensischen Prüfungen seit mehr als zwanzig Jahren dabei, Risiken konsequent aufzudecken, zu Grunde liegende Ursachen zu untersuchen und Kontrolllücken konsequent zu schließen.

„Geschäftsführer und Vorstände müssen, um sich nicht selbst haftbar zu machen, mögliche Straftaten aufdecken und aufarbeiten und damit Vertrauen bei Investoren, Partnern und Mitarbeitenden sichern. Mit unseren forensischen Dienstleistungen schaffen wir Transparenz und bieten eine belastbare Grundlage für Entscheidungen – auch in Krisensituationen“, erklärt Elmar Schwager, Geschäftsführer von The AuditFactory. „Eine professionelle und diskrete Vorgehensweise ist dabei ein Muss, um niemanden etwa durch ungerechtfertigte Anschuldigungen zu beschädigen.“

Umfassende Leistungen im Werkzeugkatalog vorhanden

Das Leistungsspektrum reicht von der Untersuchung konkreter Verdachtsfälle über digitale Datenanalysen und Interviews bis hin zur Etablierung von Governancesystemen zur Prävention durch robuste Compliancemanagement- und Interne Kontrollsysteme. So werden Auffälligkeiten nicht nur aufgeklärt, sondern auch künftige Risiken nachhaltig reduziert.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Implementierung von Whistleblowing-Systemen sowie der Beratung zu Compliance-Strukturen, die Unternehmen gegen Verstöße absichern. Dabei setzt The AuditFactory auf ein Team erfahrener Spezialisten mit langjähriger Expertise in interner Revision, Risikomanagement und forensischer Methodik.

„Wir liefern keine überdimensionierten Standardlösungen, sondern erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden passgenaue Maßnahmen. Unser Ziel ist es, Organisationen widerstandsfähiger zu machen und ihre Integrität nachhaltig zu stärken“, so Schwager weiter.

Mit forensischen Prüfungen leistet The AuditFactory einen entscheidenden Beitrag, um Unternehmen handlungsfähig zu halten, Prozesse zu verbessern und Vertrauen in einem zunehmend komplexen Umfeld zu sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The AuditFactory GmbH & Co. KG

Herr Elmar Schwager

Hauptstr. 83

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

fon ..: 071429668356

web ..: https://www.auditfactory.de

email : elmar.schwager@auditfactory.de

The AuditFactory GmbH & Co. KG bietet Services zur Internen Revision (Internal Audit), Compliance und zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Forensic Services) an und besteht aus einem Netzwerk von Fachleuten für risiko- und prozessorientierte Prüfungs- und Beratungsleistungen in Organisationen aller Art. Damit leistet das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen einen Beitrag zur systematischen Verbesserung des Risikomanagements und des internen Überwachungssystems.

The AuditFactory verbindet als einziges Unternehmen den Netzwerkgedanken mit der Bündelung von Revisions- Compliance- und forensischen Dienstleistungen zu einem Gesamtpaket. Zu seinen Kunden gehören namhafte deutsche Unternehmen, die im In- und Ausland Prüfungs- und Beratungsleistungen beauftragen, unter anderem aus den Top Ten des Deutschen Maschinenbaus, Pharma, Chemie, Software, Industrie, Bildungswesen, Real Estate, Lebensmittel, Hotelgewerbe und Kreditkartenabwicklungsprozesse. Das Unternehmen betreut über zwanzig Organisationen, deren Mitarbeitendenzahl von wenigen hundert bis zu zehntausend reicht, für die es die ausgelagerte Interne Revisionsfunktion abbildet.

Das Netzwerk von The AuditFactory umfasst Spezialisten für Prozess- und Beteiligungsprüfungen, Gefährdungsanalysen, Baurevision, Technische Revisionen, Bankenrevision, IT-Prüfung und IT-Security, Human Resources-Prüfungen und verschiedene Spezialisten für forensische Spezialthemen wie Festplattensicherungen und Auswertungen.

Im Bereich Compliance wird eine webbasierte, speziell für den Mittelstand konzipierte Lösung für ein Hinweisgebersystem angeboten. Hierzu können Professional Services wie Hinweisbearbeitung und Untersuchungen bei Verdachtsfällen hinzu gebucht werden.

