Ist Ihre IT resilient genug? – The AuditFactory prüft IT-Resilienz

IT-Resilienz als Schutz vor Cyberattacken und internen Risiken ist heutzutage für Unternehmen eine Pflichtübung, weil regelmäßig hohe Abhängigkeiten von IT-Applikationen vorliegen.

The AuditFactory führt Prüfungen der IT-Resilienz durch

Die zunehmende Digitalisierung und die wachsenden Bedrohungen durch Cyberangriffe, Systemausfälle und Naturkatastrophen stellen Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund hat The AuditFactory erfolgreich eine umfassende Prüfung der IT-Resilienz bei einem ihrer Mandanten abgeschlossen.

Fokus auf Widerstandsfähigkeit und Zukunftssicherheit

Im Zentrum der Prüfung standen die Belastbarkeit, Krisenfestigkeit und Wiederanlaufstrategien der unternehmensweiten IT-Systeme. Ziel war es, die Fähigkeit des Unternehmens zu bewerten, kritische Geschäftsprozesse auch bei erheblichen Störungen aufrechtzuerhalten – etwa bei Cyberangriffen, Infrastrukturausfällen oder sonstigen unvorhergesehenen Schadensereignissen.

Methodik nach anerkannten Standards

Die Prüfung erfolgte auf Basis etablierter Rahmenwerke, u. a. des BCM-Standards ISO 22301 / BSI Standards 200-4 sowie branchenüblicher IT-Governance-Modelle wie COBIT und NIST SP 800-34. Dabei wurden unter anderem folgende Aspekte untersucht:

* Strategien zur IT-Kontinuität und Disaster Recovery

* Ausgestaltung von Notfall- und Wiederherstellungsplänen

* Effektivität technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Risikominderung

* Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Ernstfall

* Koordination mit externen Partnern und Dienstleistern

Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Prüfung ergab insgesamt ein robustes IT-Resilienz-Niveau, jedoch auch gezielte Optimierungspotenziale – insbesondere im Hinblick auf regelmäßige Tests von Wiederanlaufplänen, standardisierte Krisenkommunikation sowie laufende Anpassungen an neue Bedrohungslagen. The AuditFactory hat konkrete Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die nun schrittweise umgesetzt werden.

Statement der Geschäftsführung

„Die Resilienz ihrer IT ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor aller unserer Mandanten. Die externe Prüfung durch The AuditFactory gibt Sicherheit, dass wir auch im Krisenfall handlungsfähig bleiben – und zeigt uns gleichzeitig, wo Unternehmen noch besser werden können“, so Elmar Schwager, Geschäftsführer von The AuditFactory.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The AuditFactory GmbH & Co. KG

Herr Elmar Schwager

Hauptstr. 83

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

fon ..: 071429668356

web ..: https://www.auditfactory.de

email : elmar.schwager@auditfactory.de

The AuditFactory GmbH & Co. KG bietet Services zur Internen Revision (Internal Audit), Compliance und zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Forensic Services) an und besteht aus einem Netzwerk von Fachleuten für risiko- und prozessorientierte Prüfungs- und Beratungsleistungen in Organisationen aller Art. Damit leistet das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen einen Beitrag zur systematischen Verbesserung des Risikomanagements und des internen Überwachungssystems.

The AuditFactory verbindet als einziges Unternehmen den Netzwerkgedanken mit der Bündelung von Revisions- Compliance- und forensischen Dienstleistungen zu einem Gesamtpaket. Zu seinen Kunden gehören namhafte deutsche Unternehmen, die im In- und Ausland Prüfungs- und Beratungsleistungen beauftragen, unter anderem aus den Top Ten des Deutschen Maschinenbaus, Pharma, Chemie, Software, Industrie, Bildungswesen, Real Estate, Lebensmittel, Hotelgewerbe und Kreditkartenabwicklungsprozesse. Das Unternehmen betreut über zwanzig Organisationen, deren Mitarbeitendenzahl von wenigen hundert bis zu zehntausend reicht, für die es die ausgelagerte Interne Revisionsfunktion abbildet.

Das Netzwerk von The AuditFactory umfasst Spezialisten für Prozess- und Beteiligungsprüfungen, Gefährdungsanalysen, Baurevision, Technische Revisionen, Bankenrevision, IT-Prüfung und IT-Security, Human Resources-Prüfungen und verschiedene Spezialisten für forensische Spezialthemen wie Festplattensicherungen und Auswertungen.

Im Bereich Compliance wird eine webbasierte, speziell für den Mittelstand konzipierte Lösung für ein Hinweisgebersystem angeboten. Hierzu können Professional Services wie Hinweisbearbeitung und Untersuchungen bei Verdachtsfällen hinzu gebucht werden.

